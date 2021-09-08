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В горах Сванети продолжаются поиски молдавских альпинистов
В горах Сванети продолжаются поиски молдавских альпинистов
Отец и сын, которые решили покорить грузинскую гору Ушба, более десяти дней не выходили на связь 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T11:51+0400
2021-09-08T11:51+0400
2021-09-08T11:51+0400
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альпинисты
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузинские спасатели продолжают поиски двух молдавских альпинистов на горе Ушба (высокогорный край Сванети), рассказали Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.Альпинисты из Молдовы – отец и сын Куликовы – пропали во время восхождения на гору Ушба в Сванети. В последний раз они связывались с родными 28 августа в 15:58. На следующий день они так и не вышли на связь.О пропаже родных 6 сентября написала мать и жена альпинистов Галина в социальной сети Facebook.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, альпинисты, сванети, молдова, спасатели, туристы, спасательная операция, ушба
В горах Сванети продолжаются поиски молдавских альпинистов
Отец и сын, которые решили покорить грузинскую гору Ушба, более десяти дней не выходили на связь
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik.
Грузинские спасатели продолжают поиски двух молдавских альпинистов на горе Ушба (высокогорный край Сванети), рассказали Sputnik Грузия
в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
Альпинисты из Молдовы – отец и сын Куликовы – пропали во время восхождения на гору Ушба в Сванети. В последний раз они связывались с родными 28 августа в 15:58. На следующий день они так и не вышли на связь.
"Поисковые работы продолжаются. Поиск осложнен плохими метеоусловиями. Пока новостей нет", – сообщили Sputnik Грузия в Службе.
О пропаже родных 6 сентября написала мать и жена альпинистов Галина в социальной сети Facebook.
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