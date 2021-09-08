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В горах Сванети продолжаются поиски молдавских альпинистов

В горах Сванети продолжаются поиски молдавских альпинистов

Отец и сын, которые решили покорить грузинскую гору Ушба, более десяти дней не выходили на связь 08.09.2021, Sputnik Грузия

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грузия

альпинисты

сванети

молдова

спасатели

туристы

спасательная операция

ушба

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Грузинские спасатели продолжают поиски двух молдавских альпинистов на горе Ушба (высокогорный край Сванети), рассказали Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.Альпинисты из Молдовы – отец и сын Куликовы – пропали во время восхождения на гору Ушба в Сванети. В последний раз они связывались с родными 28 августа в 15:58. На следующий день они так и не вышли на связь.О пропаже родных 6 сентября написала мать и жена альпинистов Галина в социальной сети Facebook.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, альпинисты, сванети, молдова, спасатели, туристы, спасательная операция, ушба