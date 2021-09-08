https://sputnik-georgia.ru/20210908/v-gruzii-uzhestochayut-nakazanie-za-vozhdenie-v-netrezvom-sostoyanii-259418722.html

В Грузии ужесточают наказание за вождение в нетрезвом состоянии

В Грузии ужесточают наказание за вождение в нетрезвом состоянии

Уже через два месяца в Грузии будут строже наказывать водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T12:37+0400

2021-09-08T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Депутаты парламента Грузии в третьем окончательном чтении поддержали поправки в "Кодекс административных правонарушений Грузии", которые предусматривают ужесточение наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения.Законопроект на пленарном заседании поддержали 84 члена парламента, против проголосовал один депутат. Закон войдет в силу спустя 60 дней после обнародования на сайте Законодательного вестника.Инициаторами законопроекта являются оппозиционные депутаты от партии "Граждане" – Алеко Элисашвили и вице-спикер Леваном Иоселиани.Согласно законопроекту, управление автомобилем в пьяном виде приведет к лишению водительских прав сроком на один год, а за уклонение от проверки на опьянение водитель будет оштрафован на сумму в 300 лари (около 100 долларов).В период приостановления права на управление транспортным средством, вождение в нетрезвом виде повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари (около 700 долларов), административный арест от 5 до 15 дней и продление срока приостановления действия запрета на вождение автомобиля на год.Согласно действующему закону, за вождение в нетрезвом виде водителей лишают водительских прав на полгода. При повторном нарушении – штраф 700 лари (более 233 долларов), а права отнимут на год.В 2020 году число ДТП из-за вождения в пьяном виде составило 137. В результате погибло 9 человек, а пострадали 214.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, парламент грузии, алкоголь, грузинские дороги, машины и их водители