https://sputnik-georgia.ru/20210908/v-rossii-predlozhili-otmenit-obyazatelnyy-tekhosmotr-259404174.html

В России предложили отменить обязательный техосмотр

В России предложили отменить обязательный техосмотр

Партия "Единая Россия" намерена внести в Госдуму проект об отмене обязательного техосмотра 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Политическая партия "Единая Россия" предлагает отменить в стране обязательный техосмотр личного транспорта. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.По словам политика, депутаты доработают законопроект вместе с правительством, внесут его в Госдуму и оперативно примут в новом созыве.Секретарь генсовета партии считает, что нынешние правила техосмотра приняли в 1994 году, они "уже морально устарели". "Многие это воспринимают как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО", – заключил Турчак.Тем временем, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что предложение ЕР давно назрело. "Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии (Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. – Прим. ред.) поддержали эту идею", – процитировала замглавы правительства его пресс-служба.Также Хуснуллин пояснил, что "за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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