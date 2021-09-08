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В России предложили отменить обязательный техосмотр
В России предложили отменить обязательный техосмотр
Партия "Единая Россия" намерена внести в Госдуму проект об отмене обязательного техосмотра 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T08:32+0400
2021-09-08T08:32+0400
2021-09-08T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Политическая партия "Единая Россия" предлагает отменить в стране обязательный техосмотр личного транспорта. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.По словам политика, депутаты доработают законопроект вместе с правительством, внесут его в Госдуму и оперативно примут в новом созыве.Секретарь генсовета партии считает, что нынешние правила техосмотра приняли в 1994 году, они "уже морально устарели". "Многие это воспринимают как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО", – заключил Турчак.Тем временем, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что предложение ЕР давно назрело. "Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии (Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. – Прим. ред.) поддержали эту идею", – процитировала замглавы правительства его пресс-служба.Также Хуснуллин пояснил, что "за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, партия "единая россия", транспорт, автомобили, новости из россии, техосмотр, техосмотр автомобилей
В России предложили отменить обязательный техосмотр
08:32 08.09.2021 (обновлено: 09:00 08.09.2021)
Партия "Единая Россия" намерена внести в Госдуму проект об отмене обязательного техосмотра
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Политическая партия "Единая Россия" предлагает отменить в стране обязательный техосмотр личного транспорта. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Единая Россия" предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Для коммерческого транспорта она действовать не будет", – цитирует слова политика пресс-служба ЕР.
По словам политика, депутаты доработают законопроект вместе с правительством, внесут его в Госдуму и оперативно примут в новом созыве.
Секретарь генсовета партии считает, что нынешние правила техосмотра приняли в 1994 году, они "уже морально устарели". "Многие это воспринимают как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО", – заключил Турчак.
Тем временем, вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что предложение ЕР давно назрело. "Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии (Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. – Прим. ред.) поддержали эту идею", – процитировала замглавы правительства его пресс-служба.
Также Хуснуллин пояснил, что "за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник".
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