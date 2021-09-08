Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210908/villi-sanol-maksimalno-starayus-ispolzovat-printsip-rotatsii-259411302.html
Вилли Саньоль: максимально стараюсь использовать принцип ротации
Вилли Саньоль: максимально стараюсь использовать принцип ротации
В отборочной группе "В" ЧМ-2022 сборная Грузии провела пять матчей, набрала одно очко (ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в турнирной таблице 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T10:26+0400
2021-09-08T10:43+0400
спорт
новости
грузия
футбол
болгария
сборная грузии по футболу
чемпионат мира по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/08/259410942_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_478af7d20255db1e5a135e91cbdbb99d.jpg
ТБИЛИСИ, 8 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль заявил, что максимально старается использовать принцип ротации в команде. Об этом французский специалист сказал на пресс-конференции перед тест-матчем с Болгарией, который состоится 8 сентября в Софии."Все матчи, проведенные за сборную страны важны – будь-то отборочная игра или товарищеская. После того, как я начал работать в сборной Грузии, я максимально стараюсь использовать принцип ротации, так как есть еще футболисты, которых я бы хотел просмотреть. Есть много талантливых молодых игроков, которые заслуживают шанс, так как именно они являются будущим национальной команды", – приводит слова Саньоля пресс-служба ФФГ.Коснулся французский специалист и двух отборочных матчей ЧМ-2022, в которых сборная Грузии уступила – Косово (0:1) и Испании (0:4)."Матч против Косово оставил неприятные воспоминания, так как перед игрой у нас были совсем другие ожидания. Что касается встречи против Испании, то мы заранее знали – легкой игры не будет. Первый тайм мы провели плохо, как против Косово, но после перерыва смотрелись значительно лучше", – отметил наставник сборной.Затронул Саньоль и тему развития сборной Грузии. "В последнее время я очень много говорил с футболистами о своих требованиях и о том, что необходимо сделать, чтобы выступать на высоком уровне. Чтобы развивать сборную и вырасти, каждый день нужно работать еще больше. Думаю, беседы были полезными. Иногда разочарование необходимо для того, чтобы в дальнейшем добиться успеха. Уверен, в тест-матче против Болгарии, а также в отборочных играх ЧМ-2022 в октябре и в ноябре, на поле будет совершенно другая команда", – сказал Саньоль.В отборочной группе "В" ЧМ-2022 сборная Грузии провела пять матчей, набрала одно очко (ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в турнирной таблице.Тест-матч против Болгарии начнется в 20:30 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
болгария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/08/259410942_37:0:1318:961_1920x0_80_0_0_155d299f5d64f85d7aa81ea63a06f1c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, футбол, болгария, сборная грузии по футболу, чемпионат мира по футболу

Вилли Саньоль: максимально стараюсь использовать принцип ротации

10:26 08.09.2021 (обновлено: 10:43 08.09.2021)
253
© Facebook / Georgian Football FederationГлавный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль
Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© Facebook / Georgian Football Federation
В отборочной группе "В" ЧМ-2022 сборная Грузии провела пять матчей, набрала одно очко (ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в турнирной таблице
ТБИЛИСИ, 8 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль заявил, что максимально старается использовать принцип ротации в команде. Об этом французский специалист сказал на пресс-конференции перед тест-матчем с Болгарией, который состоится 8 сентября в Софии.
"Все матчи, проведенные за сборную страны важны – будь-то отборочная игра или товарищеская. После того, как я начал работать в сборной Грузии, я максимально стараюсь использовать принцип ротации, так как есть еще футболисты, которых я бы хотел просмотреть. Есть много талантливых молодых игроков, которые заслуживают шанс, так как именно они являются будущим национальной команды", – приводит слова Саньоля пресс-служба ФФГ.
Коснулся французский специалист и двух отборочных матчей ЧМ-2022, в которых сборная Грузии уступила – Косово (0:1) и Испании (0:4).
"Матч против Косово оставил неприятные воспоминания, так как перед игрой у нас были совсем другие ожидания. Что касается встречи против Испании, то мы заранее знали – легкой игры не будет. Первый тайм мы провели плохо, как против Косово, но после перерыва смотрелись значительно лучше", – отметил наставник сборной.
© Facebook / Georgian Football FederationСборная Грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Сборная Грузии по футболу
© Facebook / Georgian Football Federation
Затронул Саньоль и тему развития сборной Грузии. "В последнее время я очень много говорил с футболистами о своих требованиях и о том, что необходимо сделать, чтобы выступать на высоком уровне. Чтобы развивать сборную и вырасти, каждый день нужно работать еще больше. Думаю, беседы были полезными. Иногда разочарование необходимо для того, чтобы в дальнейшем добиться успеха. Уверен, в тест-матче против Болгарии, а также в отборочных играх ЧМ-2022 в октябре и в ноябре, на поле будет совершенно другая команда", – сказал Саньоль.
В отборочной группе "В" ЧМ-2022 сборная Грузии провела пять матчей, набрала одно очко (ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в турнирной таблице.
Тест-матч против Болгарии начнется в 20:30 по тбилисскому времени.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:07Грузино-армянские отношения — главное
11:52Коронавирус – это стильно! Защитные маски на красной дорожке Венецианского фестиваля
11:51В горах Сванети продолжаются поиски молдавских альпинистов
11:36Главный тренер сборной Грузии по регби победил коронавирус и вернулся на родину
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 571
10:26Вилли Саньоль: максимально стараюсь использовать принцип ротации
10:23Пожар в индонезийской тюрьме унес жизни не менее 40 человек
10:07Премьер-министр Армении прибывает с официальным визитом в Тбилиси
09:36Ртвели-2021: сбор урожая винограда в Кахети проходит беспрепятственно
09:30В странах Южного Кавказа прошел конкурс среди молодых журналистов и специалистов
09:20Курс лари на среду – 3,1115 GEL/$1
09:01Число посетивших Грузию в августе иностранцев выросло в шесть раз
08:32В России предложили отменить обязательный техосмотр
08:01Первый раз в первый класс: учеба в Грузии начнется в классах 4 октября – Минобразования
07:31Грузинские предприниматели стали меньше нарушать ковид-ограничения
07:01ЕС и США недовольны "Грузинской мечтой" и голосованием по проекту поправок в Конституцию
ВчераЛавров стал героем нового флешмоба в Сети
ВчераПарламент Грузии принял новый проект поправок в Конституцию
ВчераНесколько тысяч жителей Тбилиси останутся без газа почти на двое суток
ВчераВсе штрафы списаны: парламент Грузии принял закон об амнистии ковид-нарушений