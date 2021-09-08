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Вилли Саньоль: максимально стараюсь использовать принцип ротации

Вилли Саньоль: максимально стараюсь использовать принцип ротации

В отборочной группе "В" ЧМ-2022 сборная Грузии провела пять матчей, набрала одно очко (ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в турнирной таблице 08.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 сен – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль заявил, что максимально старается использовать принцип ротации в команде. Об этом французский специалист сказал на пресс-конференции перед тест-матчем с Болгарией, который состоится 8 сентября в Софии."Все матчи, проведенные за сборную страны важны – будь-то отборочная игра или товарищеская. После того, как я начал работать в сборной Грузии, я максимально стараюсь использовать принцип ротации, так как есть еще футболисты, которых я бы хотел просмотреть. Есть много талантливых молодых игроков, которые заслуживают шанс, так как именно они являются будущим национальной команды", – приводит слова Саньоля пресс-служба ФФГ.Коснулся французский специалист и двух отборочных матчей ЧМ-2022, в которых сборная Грузии уступила – Косово (0:1) и Испании (0:4)."Матч против Косово оставил неприятные воспоминания, так как перед игрой у нас были совсем другие ожидания. Что касается встречи против Испании, то мы заранее знали – легкой игры не будет. Первый тайм мы провели плохо, как против Косово, но после перерыва смотрелись значительно лучше", – отметил наставник сборной.Затронул Саньоль и тему развития сборной Грузии. "В последнее время я очень много говорил с футболистами о своих требованиях и о том, что необходимо сделать, чтобы выступать на высоком уровне. Чтобы развивать сборную и вырасти, каждый день нужно работать еще больше. Думаю, беседы были полезными. Иногда разочарование необходимо для того, чтобы в дальнейшем добиться успеха. Уверен, в тест-матче против Болгарии, а также в отборочных играх ЧМ-2022 в октябре и в ноябре, на поле будет совершенно другая команда", – сказал Саньоль.В отборочной группе "В" ЧМ-2022 сборная Грузии провела пять матчей, набрала одно очко (ничья с Грецией 1:1) и занимает последнее место в турнирной таблице.Тест-матч против Болгарии начнется в 20:30 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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