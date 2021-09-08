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https://sputnik-georgia.ru/20210908/vizit-pashinyana-v-gruziyu-chto-na-povestke-259426403.html
Визит Пашиняна в Грузию: что на повестке?
Визит Пашиняна в Грузию: что на повестке?
Армянская делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла сегодня с двухдневным официальным визитом в Грузию. 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T15:07+0400
2021-09-08T16:45+0400
политика
грузия
аналитика
ираклий гарибашвили
армения
джонни меликян
петре мамрадзе
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саломе зурабишвили
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Лаура Саркисян, Sputnik АрменияОчевидно, что цель - обновить двустороннее взаимодействие по всем направлениям.Первый после назначения официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию является значимым для двусторонних отношений. Ереван остается приверженным заявленной еще три года назад повестке и подчеркивает, что Тбилиси - важный в регионе партнер и сосед. Кроме того, Пашинян этим поддерживает правящую в Грузии команду во главе с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.Уже второй раз Пашинян, после назначения премьер-министром (так было и в мае 2018 года), свой первый официальный визит совершает именно в Грузию. Символично и то, что Пашинян едет в Тбилиси перед выборами в органы местного самоуправления, назначенными на 2 октября. Выборы хоть и локальные, однако, они крайне важны для "Грузинской мечты" с точки зрения сохранения власти. Точно также в Ереван, перед выборами в мае 2021 года, прибыл с визитом глава грузинского правительства.Мнения специалистовБывший начальник аппарата президента Грузии, политолог Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом Sputnik Армения акцентировал внимание именно на это обстоятельство. По его словам, подобные визиты свидетельствуют о непрерывном диалоге между двумя странами без привязки к личностям.Он отметил, что визит Пашиняна - определенная поддержка правительству Грузии перед выборами 2 октября. Выборы, хотя и не общереспубликанские, однако важны для правящей партии. Мамрадзе уверен, что визит будет успешным и положительно повлияет на двусторонние отношения.Грузинский эксперт отмечает: такие визиты необходимы, так как многие вопросы решаются на личностном уровне, когда главы правительств встречаются в формате "тет-а-тет".Он не исключает, что один из таких вопросов, требующих предварительной договоренности - делимитация и демаркация границ. Мамрадзе отметил, что вопрос стоит в повестке с 90-х годов, и то, что он еще не решен - указывает на определенную чувствительность для всех сторон."Тут форсирований не будет, все будет решаться полюбовно. Из-за вопросов демаркации границ стороны точно не будут вносить напряженность в отношения", - сказал он.В свою очередь эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения отметил, что визит - не случайный: у Еревана есть определенная повестка, в которой Грузии отведено одно из приоритетных и важных мест.По его словам, в обеих странах есть обоюдный интерес как можно быстрее решить вопрос демаркации. Меликян указал, что комиссия по демаркации была создана давно и сегодня возможно есть необходимость ее обновления, как с армянской, так и грузинской сторон.Только после этого стоит ожидать активизации контактов комиссии, которая должна будет выйти с определенными предложениями по демаркации и делимитации госграниц.Он также отметил, что страны не полностью смогли реализовать возможности в рамках межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Дело в том, что заседание в последний раз проходило в 2019 году после перерыва в 10 лет. Регулярное проведение заседания также подстегнет развитие сферы. В обеих столицах есть потребность поиска новых точек соприкосновения, придания отношениям стратегической глубины.Что может обсуждаться?Визит для некоторых представителей кабмина Армении станет ознакомительным. Стороны выступят с совместными заявлениями и, конечно же, Тбилиси вновь заявит о готовности предоставить площадку для диалога между Ереваном и Баку с акцентом на важность сохранения мира и стабильности в регионе.Уже в формате тет-а-тет стороны, скорее всего, обсудят вопрос разблокирования коммуникаций в регионе.Контакты между двумя странами довольно активны. Первый визит Пашиняна в Грузию состоялся в мае 2018 года. В сентябре того же года состоялся ответный визит грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Ереван. А в октябре 2019 года в Армению прибыла делегация во главе с новым премьер-министром Грузии Георгием Гахария.В 2020 году еще до начала пандемии в обеих странах Пашинян вновь посетил с визитом соседнюю страну. В мае 2021 года Армению посетил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, аналитика, ираклий гарибашвили, армения, джонни меликян, петре мамрадзе, никол пашинян, саломе зурабишвили

Визит Пашиняна в Грузию: что на повестке?

15:07 08.09.2021 (обновлено: 16:45 08.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerОфициальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию
Официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Армянская делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла сегодня с двухдневным официальным визитом в Грузию.
Лаура Саркисян, Sputnik Армения
Очевидно, что цель - обновить двустороннее взаимодействие по всем направлениям.
Первый после назначения официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию является значимым для двусторонних отношений. Ереван остается приверженным заявленной еще три года назад повестке и подчеркивает, что Тбилиси - важный в регионе партнер и сосед. Кроме того, Пашинян этим поддерживает правящую в Грузии команду во главе с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян
© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
/
Перейти в фотобанк
Уже второй раз Пашинян, после назначения премьер-министром (так было и в мае 2018 года), свой первый официальный визит совершает именно в Грузию. Символично и то, что Пашинян едет в Тбилиси перед выборами в органы местного самоуправления, назначенными на 2 октября. Выборы хоть и локальные, однако, они крайне важны для "Грузинской мечты" с точки зрения сохранения власти. Точно также в Ереван, перед выборами в мае 2021 года, прибыл с визитом глава грузинского правительства.

Мнения специалистов

Бывший начальник аппарата президента Грузии, политолог Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом Sputnik Армения акцентировал внимание именно на это обстоятельство. По его словам, подобные визиты свидетельствуют о непрерывном диалоге между двумя странами без привязки к личностям.
"Кто бы ни стал премьером, как бы ни протекала внутриполитическая жизнь в Армении и в Грузии, в странах есть понимание важности продолжения тесного взаимодействия", - сказал Мамрадзе.
Он отметил, что визит Пашиняна - определенная поддержка правительству Грузии перед выборами 2 октября. Выборы, хотя и не общереспубликанские, однако важны для правящей партии. Мамрадзе уверен, что визит будет успешным и положительно повлияет на двусторонние отношения.
Грузинский эксперт отмечает: такие визиты необходимы, так как многие вопросы решаются на личностном уровне, когда главы правительств встречаются в формате "тет-а-тет".
Он не исключает, что один из таких вопросов, требующих предварительной договоренности - делимитация и демаркация границ. Мамрадзе отметил, что вопрос стоит в повестке с 90-х годов, и то, что он еще не решен - указывает на определенную чувствительность для всех сторон.
"Тут форсирований не будет, все будет решаться полюбовно. Из-за вопросов демаркации границ стороны точно не будут вносить напряженность в отношения", - сказал он.
© photo: Sputnik / Alexander Astafiev / Перейти в фотобанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Никол Пашинян
© photo: Sputnik / Alexander Astafiev
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В свою очередь эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения отметил, что визит - не случайный: у Еревана есть определенная повестка, в которой Грузии отведено одно из приоритетных и важных мест.

"На фоне меняющихся региональных процессов и нового статус-кво, отношения между Ереваном и Тбилиси приобретают новую смысловую нагрузку и важность. Поэтому в странах пытаются еще больше расширить двусторонние отношения, обновить повестку, найти новые точки соприкосновения", - сказал он.

По его словам, в обеих странах есть обоюдный интерес как можно быстрее решить вопрос демаркации. Меликян указал, что комиссия по демаркации была создана давно и сегодня возможно есть необходимость ее обновления, как с армянской, так и грузинской сторон.
Только после этого стоит ожидать активизации контактов комиссии, которая должна будет выйти с определенными предложениями по демаркации и делимитации госграниц.
Он также отметил, что страны не полностью смогли реализовать возможности в рамках межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Дело в том, что заседание в последний раз проходило в 2019 году после перерыва в 10 лет. Регулярное проведение заседания также подстегнет развитие сферы. В обеих столицах есть потребность поиска новых точек соприкосновения, придания отношениям стратегической глубины.

Что может обсуждаться?

Визит для некоторых представителей кабмина Армении станет ознакомительным. Стороны выступят с совместными заявлениями и, конечно же, Тбилиси вновь заявит о готовности предоставить площадку для диалога между Ереваном и Баку с акцентом на важность сохранения мира и стабильности в регионе.
Уже в формате тет-а-тет стороны, скорее всего, обсудят вопрос разблокирования коммуникаций в регионе.
Контакты между двумя странами довольно активны. Первый визит Пашиняна в Грузию состоялся в мае 2018 года. В сентябре того же года состоялся ответный визит грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Ереван. А в октябре 2019 года в Армению прибыла делегация во главе с новым премьер-министром Грузии Георгием Гахария.
В 2020 году еще до начала пандемии в обеих странах Пашинян вновь посетил с визитом соседнюю страну. В мае 2021 года Армению посетил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.
© SputnikГрузино-армянские отношения 2021 - инфографика
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Грузино-армянские отношения 2021 - инфографика
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