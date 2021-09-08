https://sputnik-georgia.ru/20210908/vizit-pashinyana-v-gruziyu-chto-na-povestke-259426403.html

Визит Пашиняна в Грузию: что на повестке?

Визит Пашиняна в Грузию: что на повестке?

Армянская делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла сегодня с двухдневным официальным визитом в Грузию. 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T15:07+0400

2021-09-08T15:07+0400

2021-09-08T16:45+0400

политика

грузия

аналитика

ираклий гарибашвили

армения

джонни меликян

петре мамрадзе

никол пашинян

саломе зурабишвили

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Лаура Саркисян, Sputnik АрменияОчевидно, что цель - обновить двустороннее взаимодействие по всем направлениям.Первый после назначения официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию является значимым для двусторонних отношений. Ереван остается приверженным заявленной еще три года назад повестке и подчеркивает, что Тбилиси - важный в регионе партнер и сосед. Кроме того, Пашинян этим поддерживает правящую в Грузии команду во главе с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили.Уже второй раз Пашинян, после назначения премьер-министром (так было и в мае 2018 года), свой первый официальный визит совершает именно в Грузию. Символично и то, что Пашинян едет в Тбилиси перед выборами в органы местного самоуправления, назначенными на 2 октября. Выборы хоть и локальные, однако, они крайне важны для "Грузинской мечты" с точки зрения сохранения власти. Точно также в Ереван, перед выборами в мае 2021 года, прибыл с визитом глава грузинского правительства.Мнения специалистовБывший начальник аппарата президента Грузии, политолог Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом Sputnik Армения акцентировал внимание именно на это обстоятельство. По его словам, подобные визиты свидетельствуют о непрерывном диалоге между двумя странами без привязки к личностям.Он отметил, что визит Пашиняна - определенная поддержка правительству Грузии перед выборами 2 октября. Выборы, хотя и не общереспубликанские, однако важны для правящей партии. Мамрадзе уверен, что визит будет успешным и положительно повлияет на двусторонние отношения.Грузинский эксперт отмечает: такие визиты необходимы, так как многие вопросы решаются на личностном уровне, когда главы правительств встречаются в формате "тет-а-тет".Он не исключает, что один из таких вопросов, требующих предварительной договоренности - делимитация и демаркация границ. Мамрадзе отметил, что вопрос стоит в повестке с 90-х годов, и то, что он еще не решен - указывает на определенную чувствительность для всех сторон."Тут форсирований не будет, все будет решаться полюбовно. Из-за вопросов демаркации границ стороны точно не будут вносить напряженность в отношения", - сказал он.В свою очередь эксперт по вопросам Грузии Джонни Меликян в беседе с корреспондентом Sputnik Армения отметил, что визит - не случайный: у Еревана есть определенная повестка, в которой Грузии отведено одно из приоритетных и важных мест.По его словам, в обеих странах есть обоюдный интерес как можно быстрее решить вопрос демаркации. Меликян указал, что комиссия по демаркации была создана давно и сегодня возможно есть необходимость ее обновления, как с армянской, так и грузинской сторон.Только после этого стоит ожидать активизации контактов комиссии, которая должна будет выйти с определенными предложениями по демаркации и делимитации госграниц.Он также отметил, что страны не полностью смогли реализовать возможности в рамках межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Дело в том, что заседание в последний раз проходило в 2019 году после перерыва в 10 лет. Регулярное проведение заседания также подстегнет развитие сферы. В обеих столицах есть потребность поиска новых точек соприкосновения, придания отношениям стратегической глубины.Что может обсуждаться?Визит для некоторых представителей кабмина Армении станет ознакомительным. Стороны выступят с совместными заявлениями и, конечно же, Тбилиси вновь заявит о готовности предоставить площадку для диалога между Ереваном и Баку с акцентом на важность сохранения мира и стабильности в регионе.Уже в формате тет-а-тет стороны, скорее всего, обсудят вопрос разблокирования коммуникаций в регионе.Контакты между двумя странами довольно активны. Первый визит Пашиняна в Грузию состоялся в мае 2018 года. В сентябре того же года состоялся ответный визит грузинской делегации во главе с тогдашним премьер-министром Мамукой Бахтадзе в Ереван. А в октябре 2019 года в Армению прибыла делегация во главе с новым премьер-министром Грузии Георгием Гахария.В 2020 году еще до начала пандемии в обеих странах Пашинян вновь посетил с визитом соседнюю страну. В мае 2021 года Армению посетил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, аналитика, ираклий гарибашвили, армения, джонни меликян, петре мамрадзе, никол пашинян, саломе зурабишвили