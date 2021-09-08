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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/vnimanie-pervoklassniki-ucheba-v-gruzii-nachnetsya-4-oktyabrya-v-klassakh--minobrazovaniya-259403383.html
Внимание, первоклассники: учеба в Грузии начнется 4 октября в классах – Минобразования
Внимание, первоклассники: учеба в Грузии начнется 4 октября в классах – Минобразования
Это решение было принято на основании мнения педагогов о том, что первый школьный опыт учеников должен начинаться в классной среде 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T08:01+0400
2021-09-08T08:01+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
начало нового учебного года в грузии
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Первоклассники в Грузии, по решению министерства образования и науки, вместо дистанционного обучения с 15 сентября начнут учебу 4 октября в очном формате. Как отчечают в Минобразования, это решение было принято на основании мнения педагогов о том, что первый школьный опыт учеников должен начинаться в классной среде, в окружении одноклассников и учителей.Между тем, в связи с постепенным улучшением эпидемиологической ситуации в стране, в Минобразования Грузии допускают, что обучение в школах страны во всех классах может начаться с 4 октября.Что касается частных школ, то у них есть выбор. При желании они могут начать процесс обучения первоклассников в дистанционном формате 15 сентября. Однако с 4 октября они будут действовать по правилам, установленным для государственных школ, подчеркивают в ведомстве.Напоминаем, что решением Координационного совета государственные и частные школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения по всей Грузии начнут дистанционное обучение 15 сентября, и обучение в этом формате продлится до 4 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, начало нового учебного года в грузии, коронавирус covid-19

Внимание, первоклассники: учеба в Грузии начнется 4 октября в классах – Минобразования

08:01 08.09.2021
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© photo: Pixabay / Wokandapixსაკლასო ოთახი
საკლასო ოთახი - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Pixabay / Wokandapix
Это решение было принято на основании мнения педагогов о том, что первый школьный опыт учеников должен начинаться в классной среде
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Первоклассники в Грузии, по решению министерства образования и науки, вместо дистанционного обучения с 15 сентября начнут учебу 4 октября в очном формате.

"Это решение будет применяться только к тем городам и селам, где уровень заражения будет ниже 4% на момент поступления в школу", – отмечено в заявлении ведомства.

Как отчечают в Минобразования, это решение было принято на основании мнения педагогов о том, что первый школьный опыт учеников должен начинаться в классной среде, в окружении одноклассников и учителей.
Между тем, в связи с постепенным улучшением эпидемиологической ситуации в стране, в Минобразования Грузии допускают, что обучение в школах страны во всех классах может начаться с 4 октября.
Что касается частных школ, то у них есть выбор. При желании они могут начать процесс обучения первоклассников в дистанционном формате 15 сентября. Однако с 4 октября они будут действовать по правилам, установленным для государственных школ, подчеркивают в ведомстве.
Напоминаем, что решением Координационного совета государственные и частные школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения по всей Грузии начнут дистанционное обучение 15 сентября, и обучение в этом формате продлится до 4 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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