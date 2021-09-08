https://sputnik-georgia.ru/20210908/vnimanie-pervoklassniki-ucheba-v-gruzii-nachnetsya-4-oktyabrya-v-klassakh--minobrazovaniya-259403383.html

Внимание, первоклассники: учеба в Грузии начнется 4 октября в классах – Минобразования

Внимание, первоклассники: учеба в Грузии начнется 4 октября в классах – Минобразования

Это решение было принято на основании мнения педагогов о том, что первый школьный опыт учеников должен начинаться в классной среде 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T08:01+0400

2021-09-08T08:01+0400

2021-09-08T08:01+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

начало нового учебного года в грузии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24645/28/246452830_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_12f094ac6cfb1cd6105ad91bec9767fc.jpg

ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Первоклассники в Грузии, по решению министерства образования и науки, вместо дистанционного обучения с 15 сентября начнут учебу 4 октября в очном формате. Как отчечают в Минобразования, это решение было принято на основании мнения педагогов о том, что первый школьный опыт учеников должен начинаться в классной среде, в окружении одноклассников и учителей.Между тем, в связи с постепенным улучшением эпидемиологической ситуации в стране, в Минобразования Грузии допускают, что обучение в школах страны во всех классах может начаться с 4 октября.Что касается частных школ, то у них есть выбор. При желании они могут начать процесс обучения первоклассников в дистанционном формате 15 сентября. Однако с 4 октября они будут действовать по правилам, установленным для государственных школ, подчеркивают в ведомстве.Напоминаем, что решением Координационного совета государственные и частные школы, профессиональные училища и высшие учебные заведения по всей Грузии начнут дистанционное обучение 15 сентября, и обучение в этом формате продлится до 4 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, начало нового учебного года в грузии, коронавирус covid-19