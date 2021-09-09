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Чемпионат Грузии по футболу возобновится 10 сентября

Чемпионат Грузии по футболу возобновится 10 сентября

По регламенту все спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T18:01+0400

2021-09-09T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik. Чемпионат Грузии по футболу возобновится 10 сентября матчами во второй Лиге, говорится в сообщении на официальном сайте Национальной Лиги.Что касается самой Национальной лиги, то она возьмет старт 12 сентября матчами XXIII тура. Единственная игра отчетного игрового дня между "Самтредиа" и "Локомотивом" (1:0), была сыграна 13 августа, до приостановки чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране.По регламенту все спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей. Футболисты будут допущены к матчам только в том случае, если с момента их полной вакцинации прошло две недели или же на основании отрицательного ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до начала встречи.После XXII туров лидером Национальной лиги является батумское "Динамо", набравшее 46 очков. "Динамо" Тбилиси идет на втором месте с отставанием в два балла, а замыкает тройку лидеров "Дила" из Гори (38 очков).Расписание матчей XXIII тура:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, анонсы , новости, футбол, чемпионат грузии по футболу