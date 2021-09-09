https://sputnik-georgia.ru/20210909/chempionat-gruzii-po-futbolu-vozobnovitsya-10-sentyabrya-259461667.html
Чемпионат Грузии по футболу возобновится 10 сентября
Чемпионат Грузии по футболу возобновится 10 сентября
По регламенту все спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T18:01+0400
2021-09-09T18:01+0400
2021-09-09T18:01+0400
спорт
анонсы
новости
футбол
чемпионат грузии по футболу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/02/252189310_0:446:2048:1598_1920x0_80_0_0_1d405d17a6372d0770ac8c820ef8348a.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik. Чемпионат Грузии по футболу возобновится 10 сентября матчами во второй Лиге, говорится в сообщении на официальном сайте Национальной Лиги.Что касается самой Национальной лиги, то она возьмет старт 12 сентября матчами XXIII тура. Единственная игра отчетного игрового дня между "Самтредиа" и "Локомотивом" (1:0), была сыграна 13 августа, до приостановки чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране.По регламенту все спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей. Футболисты будут допущены к матчам только в том случае, если с момента их полной вакцинации прошло две недели или же на основании отрицательного ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до начала встречи.После XXII туров лидером Национальной лиги является батумское "Динамо", набравшее 46 очков. "Динамо" Тбилиси идет на втором месте с отставанием в два балла, а замыкает тройку лидеров "Дила" из Гори (38 очков).Расписание матчей XXIII тура:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/02/252189310_283:528:1699:1590_1920x0_80_0_0_e9ff80869a2805d29f264b709cd11668.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, анонсы , новости, футбол, чемпионат грузии по футболу
Чемпионат Грузии по футболу возобновится 10 сентября
По регламенту все спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей
ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik.
Чемпионат Грузии по футболу возобновится 10 сентября матчами во второй Лиге, говорится в сообщении
на официальном сайте Национальной Лиги.
Что касается самой Национальной лиги, то она возьмет старт 12 сентября матчами XXIII тура. Единственная игра отчетного игрового дня между "Самтредиа" и "Локомотивом" (1:0), была сыграна 13 августа, до приостановки чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране.
По регламенту все спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей. Футболисты будут допущены к матчам только в том случае, если с момента их полной вакцинации прошло две недели или же на основании отрицательного ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до начала встречи.
После XXII туров лидером Национальной лиги является батумское "Динамо", набравшее 46 очков. "Динамо" Тбилиси идет на втором месте с отставанием в два балла, а замыкает тройку лидеров "Дила" из Гори (38 очков).
Расписание матчей XXIII тура:
"Самтредиа" - "Локомотив" (Тбилиси) (0:1)
"Шукура" (Кобулети) - "Самгурали" (Цхалтубо)
"Телави" - "Динамо" (Тбилиси)
"Дила" (Гори) - "Торпедо" (Кутаиси)
"Сабуртало" (Тбилиси) - "Динамо" (Батуми).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.