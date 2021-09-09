Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
COVID-география в Грузии: названы самые опасные "точки заражения"
794
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - масочный режим, прохожие в масках
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в Грузии – за последние сутки сделан 36 151 тест и выявлено 2 455 новых случаев инфицирования, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 572 948 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 4 427 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 531 764 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 58 пациентов, а с начала пандемии – 8 035.
Из 2 455 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 890 случаев. В регионах же ситуация следующая:
Аджария – 249
Имерети – 342,
Квемо Картли – 170
Шида Картли – 142
Гурия – 92
Самегрело - Земо Сванети – 219
Кахети – 211
Мцхета-Мтианети – 67
Самцхе-Джавахети – 50
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.
На данный момент в Грузии 33 123 активных случая, из них 6 417 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1,5 тысячи пациентов тяжелое, из них 365 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 032 пациента находятся в ковид-гостиницах. 24 674 инфицированных пациента проходит курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 85 человек, а в самоизоляции – 28 583.
Показатель положительности по данным на 8 сентября составляет 6,79%, за две недели – 8,48%, за семь дней – 7,69%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.