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Генеральный директор "Рубина": предложений по Кварацхелия не было
Генеральный директор "Рубина": предложений по Кварацхелия не было
В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в покупке Кварацхелия заинтересован ряд ведущих европейских клубов 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T16:16+0400
2021-09-09T16:17+0400
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грузия
футбол
клуб "рубин"
хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik. Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб не получил ни одного предложения по трансферу полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелия.Отметил спортивный функционер и важность Кварацхелия для клуба."Футболист крайне важен для нас и, как кажется, он и болельщикам полюбился. На футбол стали ходить с большим интересом", – сказал Сайманов.Минувшим летом в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в покупке Кварацхелия заинтересован ряд ведущих европейских клубов: "Милан", "Рома", "Ювентус", "Севилья", "Боруссия" (Дортмунд) и "Тоттенхэм". Однако, трансфер так и не состоялся, и 20-летний грузинский полузащитник остался в "Рубине".Кварацхелия выступает за "Рубин" с июля прошлого года. В составе казанского клуба футболист провел 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.Кварацхелия неоднократно признавался лучшим игроком матча, попадал в символические сборные по итогам тура, признавался болельщиками лучшим футболистом "Рубина" по итогам месяца.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, россия, новости, грузия, футбол, клуб "рубин", хвича кварацхелия

Генеральный директор "Рубина": предложений по Кварацхелия не было

16:16 09.09.2021 (обновлено: 16:17 09.09.2021)
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© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкИгрок "Рубина" Хвича Кварацхелия
Игрок Рубина Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк
В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в покупке Кварацхелия заинтересован ряд ведущих европейских клубов
ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik. Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб не получил ни одного предложения по трансферу полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелия.

"Хвича не ушел, и мы очень довольны, что он остался. Задачи продать его у нас не стояло, просто было много разговоров о том, что им интересуются большое количество клубов. Вот только ни одного предложения о его покупке не было. Ни от одного клуба официального запроса не было", – приводит слова Сайманова издание "Бизес Онлайн".

Отметил спортивный функционер и важность Кварацхелия для клуба.
"Футболист крайне важен для нас и, как кажется, он и болельщикам полюбился. На футбол стали ходить с большим интересом", – сказал Сайманов.
Минувшим летом в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в покупке Кварацхелия заинтересован ряд ведущих европейских клубов: "Милан", "Рома", "Ювентус", "Севилья", "Боруссия" (Дортмунд) и "Тоттенхэм". Однако, трансфер так и не состоялся, и 20-летний грузинский полузащитник остался в "Рубине".
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEVФутболист Хвича Кварацхелия
Футболист Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
Футболист Хвича Кварацхелия
© AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
Кварацхелия выступает за "Рубин" с июля прошлого года. В составе казанского клуба футболист провел 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.
Кварацхелия неоднократно признавался лучшим игроком матча, попадал в символические сборные по итогам тура, признавался болельщиками лучшим футболистом "Рубина" по итогам месяца.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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