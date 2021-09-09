https://sputnik-georgia.ru/20210909/generalnyy-direktor-rubina-predlozheniy-po-kvaratskheliya-ne-bylo-259459978.html

Генеральный директор "Рубина": предложений по Кварацхелия не было

Генеральный директор "Рубина": предложений по Кварацхелия не было

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в покупке Кварацхелия заинтересован ряд ведущих европейских клубов 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T16:16+0400

2021-09-09T16:16+0400

2021-09-09T16:17+0400

спорт

россия

новости

грузия

футбол

клуб "рубин"

хвича кварацхелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259456627_0:150:1300:881_1920x0_80_0_0_bff25d713f50c90b10c4cba45c977389.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik. Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что казанский клуб не получил ни одного предложения по трансферу полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелия.Отметил спортивный функционер и важность Кварацхелия для клуба."Футболист крайне важен для нас и, как кажется, он и болельщикам полюбился. На футбол стали ходить с большим интересом", – сказал Сайманов.Минувшим летом в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в покупке Кварацхелия заинтересован ряд ведущих европейских клубов: "Милан", "Рома", "Ювентус", "Севилья", "Боруссия" (Дортмунд) и "Тоттенхэм". Однако, трансфер так и не состоялся, и 20-летний грузинский полузащитник остался в "Рубине".Кварацхелия выступает за "Рубин" с июля прошлого года. В составе казанского клуба футболист провел 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 13 результативных передач.Кварацхелия неоднократно признавался лучшим игроком матча, попадал в символические сборные по итогам тура, признавался болельщиками лучшим футболистом "Рубина" по итогам месяца.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, россия, новости, грузия, футбол, клуб "рубин", хвича кварацхелия