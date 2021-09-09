https://sputnik-georgia.ru/20210909/gromkie-zakhvaty-zalozhnikov-v-gruzii-259466940.html

Громкие захваты заложников в Грузии

Громкие захваты заложников в Грузии

В Грузии очередное нападение на банк с захватом заложников. На этот раз неизвестный ворвался в филиал "Банка Грузии" в городе Кварели на востоке страны. По... 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T17:16+0400

2021-09-09T17:16+0400

2021-09-09T17:46+0400

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Самым нашумевшим и кровопролитным захватом заложников, связанным с Грузией, считается захват самолета в 1983 году. Про те события написаны книги и сняты фильмы. 18 ноября 1983 года с целью бегства из СССР в США молодые люди взяли в заложники пассажиров самолета Ту-134. Тогда спецназ штурмом взял самолет. Погибли семь человек – два пилота и бортпроводница, двое пассажиров и двое захватчиков.В истории независимой Грузии тоже были громкие захваты заложников. Sputnik Грузия представляет справочную информацию о них.19 февраля 1998 года. Вооруженные сторонники грузинского экс-президента Звиада Гамсахурдиа похитили четырех военных наблюдателей ООН (граждан Швеции, Уругвая и Чехии) в селе Джихашкари Зугдидского района.После переговоров 22 февраля уругваец был освобожден. Оставшиеся заложники были освобождены после проведения встречи президента Эдуарда Шеварднадзе с представителями оппозиции 25 февраля. Восемь похитителей были арестованы.9 июля 1999 года. В Кодорском ущелье был захвачен вертолет и взяты в заложники находившиеся в нем члены Верховного Совета Абхазской автономной республики в изгнании и журналисты. В вертолете летел и министр здравоохранения Грузии Автандил Джорбенадзе, его освободили вскоре после захвата, а всех остальных отпустили в течение суток. При этом захватившие заложников не обратили внимание на мешки, валявшиеся в вертолете, в них были деньги, зарплата за полгода для работников учреждений в регионе.Октябрь 1999 года. Неизвестными были захвачены с целью выкупа члены миссии ООН – гражданин Чехии, гражданин Греции, гражданин Уругвая, гражданин Швейцарии и гражданин Швеции. Заложники освобождены без выкупа.1 июня 2000 года. При патрулировании Кодорского ущелья была взята в заложники патрульная группа миссии ООН. В числе заложников были сотрудники миссии ООН граждане Дании Кай Лаурсен и Томас Розенквист, гражданин Великобритании, сотрудник британской неправительственной организации "Хелло Траст" Джон Вудворд и переводчица – жительница Абхазии. Заложники освобождены без выкупа.Ноябрь 2000 года. В Панкисском ущелье Грузии были похищены испанские бизнесмены Франсиско Родригес и Антонио Тримильо. Их около года удерживали в одном из сел Панкисского ущелья и отпустили за выкуп в размере 550 тысяч долларов.Декабрь 2001 года. В Кодорском ущелье были похищены гражданин Греции и гражданин Польши. Заложники освобождены без выкупа.18 марта 2002 года. В Кодорском ущелье захвачена в заложники группа российских военнослужащих в составе командира роты капитана Староварова, лейтенантов Белова и Старовойтова, и стрелка-охранника, рядового Подшивалова. При выполнении задачи группа попала в засаду и была похищена. Заложники освобождены без выкупа.18 июня 2002 года. В Панкисском ущелье Грузии похищен британский бизнесмен Питер Шоу. Он провел в заложниках пять месяцев. Во время операции грузинских спецслужб по освобождению бизнесмена произошла перестрелка с его похитителями. Один – убит.Июнь 2003 года. В Кодорском ущелье похищены двое граждан Германии и один Дании. Заложники освобождены без выкупа.7 августа 2012 года. На грузинскую территорию Панкисского ущелья с территории Дагестана проникла группа хорошо вооруженных боевиков. Всего боевиками были захвачены в заложники три группы местных жителей общей численностью около десяти человек. Во время спецоперации по освобождению заложников погибли три спецназовца МВД Грузии и еще пятеро были ранены, при этом 11 предполагаемых боевиков были убиты.21 октября 2020 года. Бадри Эсебуа в этот день ворвался в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, в филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди и взял в заложники 43 человека. Захватчик потребовал 500 тысяч долларов, машину или вертолет, а также гарантии своей безопасности. Спецоперация по освобождению людей продолжалась более семи часов. После долгих переговоров, в которых участвовал лично министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, сотрудники правоохранительных органов выдали преступнику деньги, и в сопровождении трех заложников и одного полицейского он покинул здание банка поздно вечером. С тех пор Эсебуа в бегах, полиция до сих пор не может установить место его нахождения. МВД квалифицировало нападение на банк в Зугдиди как террористический акт.20 ноября 2020 года. В 16:30 обвиняемый Леван Зурабашвили ворвался в офис ООО "Микро Бизнес Капитал" на проспекте Церетели в Тбилиси и, угрожая применить огнестрельное оружие и гранату, озвучил различные требования. Обвиняемый взял в заложники 19 человек. Захватчик находился в здании около трех с половиной часов. Позже стало известно, что на момент вторжения в микрофинансовую организацию у Зурабашвили не было при себе оружия, а под видом гранаты была зажигалка. Требования у захватчика были необычные – снизить банковские проценты, запретить азартные игры и уменьшить цены на лекарства.27 ноября 2020 года. Нападение на "Банк Грузии" в Тбилиси. Вооруженный мужчина ворвался в экспресс-филиал банка. Находившийся внутри свидетель рассказал местным СМИ, что преступник в маске ворвался в здание и с угрозами потребовал от кассира деньги. Той пришлось отдать деньги, после чего преступнику удалось скрыться. МВД возбудило дело по статье УК Грузии "Разбой, совершенный в целях завладения вещью в крупном размере". 16 апреля 2021 года. Николоз Цурцумия ворвался в экспресс-филиал "Банка Грузии" у станции метро "Авлабари" в столице Грузии. По итогам двухчасовых переговоров он согласился освободить сотрудников и посетителей банка, а сам сдался полиции. При себе у налетчика был пистолет, однако в ходе расследования выяснилось, что оружие сигнальное. Обвиняемый, взявший семь человек в заложники в одном из банков в центре Тбилиси, объяснил свои действия непростой жизненной ситуацией и долговым спором с частными лицами. Адвокаты Цурцумия назвали произошедшее "социальным протестом". Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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