https://sputnik-georgia.ru/20210909/gruzin-v-tretiy-raz-izbran-chlenom-evropeyskoy-palaty-259450854.html

Грузин в третий раз избран членом Европейской палаты

Грузин в третий раз избран членом Европейской палаты

Членом совета директоров Европалаты избран президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T12:19+0400

2021-09-09T12:19+0400

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торгово-промышленная палата грузии

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая в третий раз избран членом совета директоров Европейской палаты, сообщается на сайте ТПП в соцсети Facebook.Как отмечено в сообщении, Пертая параллельно является председателем комитета Восточного партнерства и политики соседства Европалаты.Европейская торговая палата является крупнейшей бизнес-ассоциацией в ЕС. Она охватывает 43 европейские страны, объединяет 45 ассоциированных членов и 20 миллионов предприятий, а также 1 700 региональных и местных торговых палат.Торгово-промышленная палата Грузии стала членом Европейской палаты в 2000 году и как страна, не входящая в ЕС, имеет статус аффилированного члена.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, евросоюз, торгово-промышленная палата грузии