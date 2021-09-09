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Грузин в третий раз избран членом Европейской палаты
Грузин в третий раз избран членом Европейской палаты
Членом совета директоров Европалаты избран президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T12:19+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая в третий раз избран членом совета директоров Европейской палаты, сообщается на сайте ТПП в соцсети Facebook.Как отмечено в сообщении, Пертая параллельно является председателем комитета Восточного партнерства и политики соседства Европалаты.Европейская торговая палата является крупнейшей бизнес-ассоциацией в ЕС. Она охватывает 43 европейские страны, объединяет 45 ассоциированных членов и 20 миллионов предприятий, а также 1 700 региональных и местных торговых палат.Торгово-промышленная палата Грузии стала членом Европейской палаты в 2000 году и как страна, не входящая в ЕС, имеет статус аффилированного члена.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, евросоюз, торгово-промышленная палата грузии

Грузин в третий раз избран членом Европейской палаты

12:19 09.09.2021
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© photo : Georgian Chamber of Commerce and Industry / FBПрезидент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая
Президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo : Georgian Chamber of Commerce and Industry / FB
Членом совета директоров Европалаты избран президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Президент Торгово-промышленной палаты Грузии Георгий Пертая в третий раз избран членом совета директоров Европейской палаты, сообщается на сайте ТПП в соцсети Facebook.
Как отмечено в сообщении, Пертая параллельно является председателем комитета Восточного партнерства и политики соседства Европалаты.
Европейская торговая палата является крупнейшей бизнес-ассоциацией в ЕС. Она охватывает 43 европейские страны, объединяет 45 ассоциированных членов и 20 миллионов предприятий, а также 1 700 региональных и местных торговых палат.
Торгово-промышленная палата Грузии стала членом Европейской палаты в 2000 году и как страна, не входящая в ЕС, имеет статус аффилированного члена.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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