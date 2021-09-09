https://sputnik-georgia.ru/20210909/gruzinskiy-ispolnitel-prazhskogo-natsionalnogo-teatra-ili-kogda-ne-otkazyvaeshsya-ot-mechty-259436978.html

Грузинский исполнитель Пражского национального театра, или Когда не отказываешься от мечты

Грузинский исполнитель Пражского национального театра, или Когда не отказываешься от мечты

В рубрике "Грузины за рубежом" представляем грузинского исполнителя Пражского оперного театра Джабу Гегешидзе 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T15:46+0400

2021-09-09T15:46+0400

2021-09-09T15:46+0400

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Сколько себя помнит, живет музыкой, сцена была его мечтой. Поэтому, можно сказать, он посчитался лишь с некоторыми обстоятельствами, поступив после школы на юридический факультет. Музыка занимала его мысли и после успешного окончания учебы он понял, что назад пути у него не было, потому в один прекрасный день поставил всех перед фактом – поcтупил в Тбилисскую государственную консерваторию, на факультет сольного академического исполнения, то есть на специальность, о которой мечтал.После консерватории была Академия музыки Листа. А сегодня Джаба Гегешидзе является успешным певцом Пражского национального оперного театра и занят почти во всех спектаклях.Главное, сейчас он точно знает: если хочешь быть счастливым и состоявшимся, никогда не следует отказываться от мечты!– Я удивилась, узнав, что до сцены вы решили стать юристом…– Дело в том, что с детства я рос у тети, у которой нет собственной семьи. Она в высшей степени начитанная и образованная личность. Именно ее решением было, чтобы я после окончания среднего образования поступил на юридический факультет и я не смог ей воспротивиться. Она хотела воспитать не юриста, а, как сама говорила, "знающего человека". Юридический факультет я окончил, но пение не разлюбил. Однако тетя не могла всерьез воспринимать мое отношение к музыке.– Когда вы приняли решение поступать в консерваторию?– Однажды я заявил, что хочу поступать в консерваторию, на что тетя ответила, что это невозможно, потому что абсолютно ничего общего не имеет с профессией юриста. Однако в то же время она поняла, что мое решение искреннее и окончательное. Не могла поверить, когда я ей сообщил, что поступил в консерваторию, к тому же на бесплатное отделение. Вот тогда все убедились в правильности моего решения, а я исполнил свою давнишнюю мечту.– После консерватории была Академия музыки Листа. Как вы там оказались?– Окончив бакалавриат, я сразу же решил поступать в магистратуру. Именно в это время руководитель Департамента обменных программ и зарубежных связей Нана Шарикадзе мне предложила зарегистрироваться на сайте департамента и послать свои данные и записи. По правде говоря, на победу я не рассчитывал, но вскоре мне сообщили, что принят по обменной программе в Академию имени Ференца Листа, и я отправился в Будапешт.– Что вам дало обучение там?– Это был незабываемый период моей жизни, оставивший во мне неизгладимое впечатление. В той же академии я присутствовал на открытом мастер-классе известной в мире сопрано Евы Мартон, что сыграло огромную роль в моем профессиональном развитии. Помню, я ее так внимательно слушал, что она заметила меня на первом же мастер-классе, подозвала и послушала… В результате она совершенно бесплатно и бескорыстно провела мне несколько уроков и сказала, что я очень музыкальный и у меня красивый голос.– А пригодились ли вам полученные в Тбилиси знания и опыт?– В период учебы в Академии огромное значение придавалось практическому опыту общения с режиссерами и дирижерами. В этом мне, бесспорно, помог опыт, полученный во время учебы в оперной студии в Грузии. Это большая заслуга тех людей, от которых я получил эти знания, и благодаря которым я добился успеха в Академии Листа.– А как вы оказались в Пражском национальном театре?– В период учебы в Венгрии я познакомился с несколькими людьми, которые прослушали мое пение. Они и сообщили мне, что для следующего сезона конкурс объявляется в Чехии, в Национальном театре города Праги, и если у меня есть желание, помогут мне подготовить документы. Как раз в тот период решался вопрос безвизового сообщения… Я постоянно был с ними на связи, и спустя некоторое время принял участие в конкурсе. Мои данные очень понравились, и я решил не упускать этот шанс, за что глубоко благодарен всем тем, кто меня тогда поддержал.– В каких спектаклях пражского театра вы заняты?– Этот театр охватывает три сферы – оперу, балет и драматический театр. Поэтому их репертуар широк и многообразен. Я занят почти во всех спектаклях, которые поставлены на различных языках. Прежде всего, это китайский, немецкий, итальянский, французский и т. д. Все они успешные, но я бы все же выделил несколько опер. Это "Кармен" Бизе, "Турандот" Пуччини и поставленная недавно по новой режиссуре опера Моцарта "Дон Джовани". Благодарность за режиссуру я заслужил как раз при участии в этой последней опере.Вообще, вокруг меня очень внимательные люди. Дружу с несколькими коллегами, мы часто гостим друг у друга. Общаться с этими людьми, для которых очень важна оперная культура, очень интересно и вне театра.– Как вы себя чувствуете вдали от родины?– Будет неискренне, если скажу, что чувствую себя вдали от родины, поскольку существует связь, а не расстояние. Может, я сказал очень сложно, но постараюсь объяснить. Мы сами создаем среду, которую хотим. Для этого нужно настроиться психологически, поскольку Земля одна и мир один. Лично мне именно такой настрой помогает в том, чтобы не чувствовать себя чужим. Несмотря на это, сейчас я бы с удовольствием посетил город Сенаки, где родился. Скучаю по своим друзьям, которые меня любят, и с которыми я часто общаюсь по Интернету.– Беседу закончим оперой. Ваша любимая ария?– Моя самая любимая ария – вторая ария Каварадоса из оперы Пуччини "Тоска". Это моя печаль и любовь. Вообще, я ко всем музыкальным произведениям всегда подхожу всем сердцем и в каждый звук вкладываю грузинскую душу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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