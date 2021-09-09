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Какого числа Рождество Пресвятой Богородицы 2021? Церковный календарь
Какого числа Рождество Пресвятой Богородицы 2021? Церковный календарь
Рождество Пресвятой Богородицы – один из 12 двунадесятых праздников православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Девы... 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T14:01+0400
2021-09-09T14:01+0400
2021-09-09T14:01+0400
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Дата празднования Рождества Пресвятой Богородицы в церковном календаре неизменна – православные отмечают торжество ежегодно 21 сентября.Праздник Рождества Пресвятой Богородицы – день всемирной радости, когда Господь даровал надежду людям на приход в мир Спасителя.Рождество Пресвятой БогородицыРодилась будущая Богородица в небольшом Галилейском городе Назарете. Родители Девы Марии – праведные Иоаким из рода царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона, достигнув преклонных лет детей не имели.А бездетность в библейские времена считалась наказанием за грехи, и супруги незаслуженно терпели пренебрежительное отношение соотечественников.В один из праздников они отправились в Иерусалимский храм, чтобы принести Богу положенные жертвы. Первосвященник, полагая, что Иоаким не имеет Божьего благословения, отказался принять жертвы от бездетного старца, чем его очень опечалил.Не возвращаясь домой, Иоаким удалился в пустыню, где сорок дней строго постился и молился, моля Всевышнего о милости. Узнав о решении мужа, праведная Анна тоже стала поститься и молиться о даровании ребенка, обещая рожденное дитя посвятить Богу.Молитвы праведников были услышаны – ангел возвестил Иоакиму и Анне, что у них скоро родится дочь, которую благословит весь род человеческий. Назвав девочку Марией, родители воспитывали Ее в любви к Всевышнему. В три года малышку отвели в храм Божий, чтобы посвятить ребенка, как и обещали, на служение Господу.Рождество Богородицы в церковном календареПервый храм в честь Рождества Богородицы построили в Иерусалиме в IV веке по приказу равноапостольной царицы Елены, но отмечать торжество стали гораздо позже.Первые упоминания о торжестве встречаются в V веке у римского папы Геласия и патриарха Константинопольского Прокла. Примерно в это же время Рождество Пресвятой Богородицы внесли в церковный календарь.Пишут о празднике Рождестве Пресвятой Богородицы также святой Иоанн Златоуст, святитель Епифан и блаженный Августин.С большой торжественностью в Греческой церкви праздник стали отмечать с VII-VIII веков.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20210101/Pravoslavnyy-kalendar-2021-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-250509631.html
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религия , справки , религиозный праздник, календарь религиозных праздников
Какого числа Рождество Пресвятой Богородицы 2021? Церковный календарь
Рождество Пресвятой Богородицы – один из 12 двунадесятых праздников православного церковного календаря, посвященных событиям земной жизни Спасителя и Девы Марии
Дата празднования Рождества Пресвятой Богородицы в церковном календаре неизменна – православные отмечают торжество ежегодно 21 сентября.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы – день всемирной радости, когда Господь даровал надежду людям на приход в мир Спасителя.
Рождество Пресвятой Богородицы
Родилась будущая Богородица в небольшом Галилейском городе Назарете. Родители Девы Марии – праведные Иоаким из рода царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона, достигнув преклонных лет детей не имели.
А бездетность в библейские времена считалась наказанием за грехи, и супруги незаслуженно терпели пренебрежительное отношение соотечественников.
В один из праздников они отправились в Иерусалимский храм, чтобы принести Богу положенные жертвы. Первосвященник, полагая, что Иоаким не имеет Божьего благословения, отказался принять жертвы от бездетного старца, чем его очень опечалил.
Не возвращаясь домой, Иоаким удалился в пустыню, где сорок дней строго постился и молился, моля Всевышнего о милости. Узнав о решении мужа, праведная Анна тоже стала поститься и молиться о даровании ребенка, обещая рожденное дитя посвятить Богу.
Молитвы праведников были услышаны – ангел возвестил Иоакиму и Анне, что у них скоро родится дочь, которую благословит весь род человеческий. Назвав девочку Марией, родители воспитывали Ее в любви к Всевышнему. В три года малышку отвели в храм Божий, чтобы посвятить ребенка, как и обещали, на служение Господу.
Рождество Богородицы в церковном календаре
Первый храм в честь Рождества Богородицы построили в Иерусалиме в IV веке по приказу равноапостольной царицы Елены, но отмечать торжество стали гораздо позже.
Первые упоминания о торжестве встречаются в V веке у римского папы Геласия и патриарха Константинопольского Прокла. Примерно в это же время Рождество Пресвятой Богородицы внесли в церковный календарь.
Пишут о празднике Рождестве Пресвятой Богородицы также святой Иоанн Златоуст, святитель Епифан и блаженный Августин.
С большой торжественностью в Греческой церкви праздник стали отмечать с VII-VIII веков.
Материал подготовлен на основе открытых источников