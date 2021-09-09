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Нападение на "Банк Грузии" в Кварели - подробно как все было
https://sputnik-georgia.ru/20210909/mvd-zakhvatchik-banka-gruzii-v-kvareli-zaderzhan-po-obvineniyu-v-terrorizme-259480326.html
МВД: захватчик "Банка Грузии" в Кварели задержан по обвинению в терроризме
МВД: захватчик "Банка Грузии" в Кварели задержан по обвинению в терроризме
Задержанному за нападение на банк и захват заложников может грозить до 15 лет тюрьмы 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T22:11+0400
2021-09-09T22:11+0400
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захват "банка грузии" в кварели
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. По обвинению в нападении на один из филиалов "Банка Грузии" в Кварели, захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов задержан 49-летний мужчина, говорится в официальном заявлении МВД Грузии.Следствие установило, что вооруженный мужчина днем ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложники 13 человек с целью заполучить крупную сумму денег.На месте незамедлительно были мобилизованы соответствующие подразделения полиции и начаты оперативно-следственные мероприятия.В результате переговоров представителя ведомства с захватчиком злоумышленник поэтапно освободил всех заложников, после чего его задержали.Следствие ведется по трем статьям – "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Террористический акт", "Захват заложника в террористических целях".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, захват "банка грузии" в кварели

МВД: захватчик "Банка Грузии" в Кварели задержан по обвинению в терроризме

22:11 09.09.2021
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© photo: Sputnik / StringerПолиция на месте нападения на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели
Полиция на месте нападения на филиал Банка Грузии в городе Кварели - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Задержанному за нападение на банк и захват заложников может грозить до 15 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. По обвинению в нападении на один из филиалов "Банка Грузии" в Кварели, захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов задержан 49-летний мужчина, говорится в официальном заявлении МВД Грузии.
Следствие установило, что вооруженный мужчина днем ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в Кварели и взял в заложники 13 человек с целью заполучить крупную сумму денег.
На месте незамедлительно были мобилизованы соответствующие подразделения полиции и начаты оперативно-следственные мероприятия.
В результате переговоров представителя ведомства с захватчиком злоумышленник поэтапно освободил всех заложников, после чего его задержали.
Следствие ведется по трем статьям – "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Террористический акт", "Захват заложника в террористических целях".
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