https://sputnik-georgia.ru/20210909/my-blizko-druzhili-sergey-lavrov-o-pogibshem-ministre-mchs-evgenii-zinicheve-259453511.html

Мы близко дружили: Сергей Лавров о погибшем министре МЧС Евгении Зиничеве

Мы близко дружили: Сергей Лавров о погибшем министре МЧС Евгении Зиничеве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T13:24+0400

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2021-09-09T13:24+0400

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Также Лавров рассказал об обстоятельствах трагедии, которая произошла во время ведомственных учений в Норильске. По словам главы МИД России, Зиничев погиб при попытке спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы.Напомним, что пострадавших эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, однако от полученных травм оба скончались в тот же день.Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, россия, видео, мультимедиа, сергей лавров, мчс рф, видео