https://sputnik-georgia.ru/20210909/my-blizko-druzhili-sergey-lavrov-o-pogibshem-ministre-mchs-evgenii-zinicheve-259453511.html
Мы близко дружили: Сергей Лавров о погибшем министре МЧС Евгении Зиничеве
Мы близко дружили: Сергей Лавров о погибшем министре МЧС Евгении Зиничеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T13:24+0400
2021-09-09T13:24+0400
2021-09-09T13:24+0400
политика
россия
видео
мультимедиа
сергей лавров
мчс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259453420_0:0:2028:1142_1920x0_80_0_0_b66bf9fd69959356680a42e2ceb77869.png
Также Лавров рассказал об обстоятельствах трагедии, которая произошла во время ведомственных учений в Норильске. По словам главы МИД России, Зиничев погиб при попытке спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы.Напомним, что пострадавших эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, однако от полученных травм оба скончались в тот же день.Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259453420_256:0:1963:1280_1920x0_80_0_0_c7796958a7ec95bfebe179d86feacba5.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, россия, видео, мультимедиа, сергей лавров, мчс рф, видео
Мы близко дружили: Сергей Лавров о погибшем министре МЧС Евгении Зиничеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева
Также Лавров рассказал об обстоятельствах трагедии, которая произошла во время ведомственных учений в Норильске. По словам главы МИД России, Зиничев погиб при попытке спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы.
Напомним, что пострадавших эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, однако от полученных травм оба скончались в тот же день.
Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.