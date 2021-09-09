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Мы близко дружили: Сергей Лавров о погибшем министре МЧС Евгении Зиничеве
Мы близко дружили: Сергей Лавров о погибшем министре МЧС Евгении Зиничеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева 09.09.2021, Sputnik Грузия
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Также Лавров рассказал об обстоятельствах трагедии, которая произошла во время ведомственных учений в Норильске. По словам главы МИД России, Зиничев погиб при попытке спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы.Напомним, что пострадавших эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, однако от полученных травм оба скончались в тот же день.Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
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политика, россия, видео, мультимедиа, сергей лавров, мчс рф, видео

Мы близко дружили: Сергей Лавров о погибшем министре МЧС Евгении Зиничеве

13:24 09.09.2021
138
© video: Sputnik
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с гибелью министра МЧС России Евгения Зиничева
Также Лавров рассказал об обстоятельствах трагедии, которая произошла во время ведомственных учений в Норильске. По словам главы МИД России, Зиничев погиб при попытке спасти кинорежиссера Александра Мельника, который сорвался со скалы.
Напомним, что пострадавших эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, однако от полученных травм оба скончались в тот же день.
Владимир Путин присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
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