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На окраине Тбилиси погиб рабочий

На окраине Тбилиси погиб рабочий

Следователи пытаются выяснить, не связана ли смерть рабочего с пренебрежением условиями безопасного труда со стороны работадателя 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T20:12+0400

2021-09-09T20:12+0400

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безопасность труда в грузии

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Несчастный случай произошел в поселке Лило в Тбилиси – в ходе строительных работ обрушились бетонные плиты, в результате чего погиб один человек, сообщает телеканал Rustavi 2.По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности в ходе выполнения строительных или иных работ".В Грузии многие годы серьезно стояла проблема безопасности труда, что нередко приводило к несчастным случаям на производстве. С каждым годом статистика случаев смертей и производственного травматизма увеличивалась, поэтому в марте 2018 года парламент Грузии принял Закон о безопасности труда, в котором расписаны стандарты безопасности труда и система контроля. Позже закон усовершенствовали, а мандат инспекции труда расширили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв, безопасность труда в грузии