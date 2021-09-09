https://sputnik-georgia.ru/20210909/nachalas-vydacha-kompensatsiy-postradavshim-ot-grada-zhitelyam-kakheti-259442276.html

Началась выдача компенсаций пострадавшим от града жителям Кахети

Началась выдача компенсаций пострадавшим от града жителям Кахети

Для получения компенсации, жители должны обратиться с заявлением в региональную службу Агентства развития села и муниципальные центры 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T08:01+0400

2021-09-09T08:01+0400

2021-09-09T08:17+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Жители региона Кахети (Восточная Грузия), урожай которых был полностью уничтожен в результате града 26 августа и 2 сентября, получат единовременную помощь от государства в размере трех тысяч лари на один гектар, сообщает пресс-служба Минсельхоза Грузии.Получить компенсацию смогут лишь те фермеры, у которых виноградник зарегистрирован в Национальном кадастре виноградников."А тем фермерам, которые уже сдали поврежденный урожай и получили выручку до трех тысяч лари, например, тысячу лари за гектар, государство восполнит оставшуюся разницу, то есть две тысячи лари", – отмечено в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что общая сумма получаемых или уже полученных денег за сданный виноград до 10 сентября и объем единовременной помощи на одно физическое лицо, зарегистрированное в системе кадастра виноградарства, не должна превышать 60 тысяч лари.Для получения компенсации, жители должны обратиться с заявлением в региональную службу Агентства развития села и муниципальные центры.Заявление должно содержать информацию о поврежденном винограднике, код с кадастровой выписки, личные и контактные данные.Для беспрепятственного осуществления выдачи компенсации в мэриях пострадавших муниципалитетов созданы рабочие группы, которые на местах осмотрят виноградники, установят факт повреждения в результате града, отсутствие урожая и составят акт осмотра. Списки получателей компенсации будут направлены Агентству развития села.Виноградарям бесплатно выдадут пластиковые карты Liberty Bank для получения помощи, на которые будут зачислены деньги.26 августа сильный град и ветер повредили в муниципалитетах Гурджаани, Телави и Кварели 4 600 гектаров виноградников. Степень повреждения варьируется от 10 до 90% в зависимости от локации.2 сентября град в Кварели и Телави повторился и повредил еще 180 гектаров виноградников. Побитый градом виноград приняло госпредприятие "Компания управления урожаем".По решению правительства Грузии, закупочная стоимость побитого градом винограда составила на сорт "ркацители" 0,8 лари, а на "саперави" – один лари за килограмм.В целом, винзаводы приняли у фермеров до 15 тысяч тонн поврежденного винограда, в результате виноградари заработали до 13 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, общество, новости, грузия, виноградники, виноград, компенсация