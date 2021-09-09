https://sputnik-georgia.ru/20210909/napadenie-na-bank-gruzii-v-kvareli-vozmozhen-zakhvat-zalozhnikov-259464678.html

Нападение на "Банк Грузии" в Кварели: СМИ сообщают о захвате заложников

Нападение на "Банк Грузии" в Кварели: СМИ сообщают о захвате заложников

В Кварели у филиала "Банка Грузии" мобилизована полиция, территория оцеплена 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T16:31+0400

2021-09-09T16:31+0400

2021-09-09T17:56+0400

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"банк грузии"

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Неизвестный ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в городе Кварели на востоке страны, сообщает МВД Грузии.По данным ведомства, человек, ворвавшийся в банк, вооружен, на месте мобилизованы сотрудники полиции."Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия", – говорится в заявлении.Грузинские СМИ распространяют сообщения, что нападавший мог взять в заложники несколько человек, находившихся в помещении банка. По данным телеканала Rustavi 2, вооруженный человек взял в заложники 15 человек и требует за них выкуп в размере полумиллиона лари. Официального подтверждения этой информации пока нет.В Грузии это не первый случай нападения на отделения банков. В октябре 2020 года был захвачен филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, в ноябре – ограблен столичный филиал "Банка Грузии", а в здании микрофинансовой организации захватили заложников. В апреле 2021 года злоумышленник захватил филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари и взял в заложники 7 человек.

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