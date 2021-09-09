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Нападение на "Банк Грузии" в Кварели: СМИ сообщают о захвате заложников
Нападение на "Банк Грузии" в Кварели: СМИ сообщают о захвате заложников
В Кварели у филиала "Банка Грузии" мобилизована полиция, территория оцеплена 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T16:31+0400
2021-09-09T17:56+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Неизвестный ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в городе Кварели на востоке страны, сообщает МВД Грузии.По данным ведомства, человек, ворвавшийся в банк, вооружен, на месте мобилизованы сотрудники полиции."Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия", – говорится в заявлении.Грузинские СМИ распространяют сообщения, что нападавший мог взять в заложники несколько человек, находившихся в помещении банка. По данным телеканала Rustavi 2, вооруженный человек взял в заложники 15 человек и требует за них выкуп в размере полумиллиона лари. Официального подтверждения этой информации пока нет.В Грузии это не первый случай нападения на отделения банков. В октябре 2020 года был захвачен филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, в ноябре – ограблен столичный филиал "Банка Грузии", а в здании микрофинансовой организации захватили заложников. В апреле 2021 года злоумышленник захватил филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари и взял в заложники 7 человек.
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происшествия, новости, грузия, "банк грузии"

Нападение на "Банк Грузии" в Кварели: СМИ сообщают о захвате заложников

16:31 09.09.2021 (обновлено: 17:56 09.09.2021)
627
© photo: Sputnik / StringerПолиция на месте нападения на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели
Полиция на месте нападения на филиал Банка Грузии в городе Кварели - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Дополняется
В Кварели у филиала "Банка Грузии" мобилизована полиция, территория оцеплена
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Неизвестный ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в городе Кварели на востоке страны, сообщает МВД Грузии.
По данным ведомства, человек, ворвавшийся в банк, вооружен, на месте мобилизованы сотрудники полиции.
"Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию В настоящее время мобилизованные на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия", – говорится в заявлении.
Грузинские СМИ распространяют сообщения, что нападавший мог взять в заложники несколько человек, находившихся в помещении банка. По данным телеканала Rustavi 2, вооруженный человек взял в заложники 15 человек и требует за них выкуп в размере полумиллиона лари.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
В Грузии это не первый случай нападения на отделения банков. В октябре 2020 года был захвачен филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, в ноябре – ограблен столичный филиал "Банка Грузии", а в здании микрофинансовой организации захватили заложников. В апреле 2021 года злоумышленник захватил филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари и взял в заложники 7 человек.
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