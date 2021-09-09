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Назван состав сборной Грузии по борьбе на чемпионате мира в Осло
Назван состав сборной Грузии по борьбе на чемпионате мира в Осло
Грузинские борцы успешно выступают на международных соревнованиях – на последнем чемпионате мира сборная Грузии завоевала шесть медалей 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik. В чемпионате мира по борьбе, который пройдет в Осло со 2 по 10 октября, от Грузии примут участие 20 борцов вольного и греко-римского стиля, говорится в сообщении Международной федерации борьбы (UWW).Список грузинских борцов вольного стиля:Список грузинских борцов греко-римского стиля:В предстоящем ЧМ примут участие 30 призеров прошедшей Олимпиады в Токио (13 вольного стиля, 8 греко-римского и девять женщин). Среди них два представителя Грузии – Гено Петриашвили и Якоб Каджая.На последнем чемпионате мира, который состоялся в 2019 году в Нур-Султане, борцы сборной Грузии завоевали шесть медалей – четыре золота и две бронзы. Победителями турнира стали: Бека Ломтадзе, Гено Петриашвили, Нугзар Цурцумия и Лаша Гобадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, анонсы , новости, грузия, борьба

Назван состав сборной Грузии по борьбе на чемпионате мира в Осло

17:01 09.09.2021 (обновлено: 17:06 09.09.2021)
195
© AFP / JACK GUEZГено Петриашвили
Гено Петриашвили - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© AFP / JACK GUEZ
Грузинские борцы успешно выступают на международных соревнованиях – на последнем чемпионате мира сборная Грузии завоевала шесть медалей
ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik. В чемпионате мира по борьбе, который пройдет в Осло со 2 по 10 октября, от Грузии примут участие 20 борцов вольного и греко-римского стиля, говорится в сообщении Международной федерации борьбы (UWW).
Список грузинских борцов вольного стиля:
Бека Буджиашвили (-55 кг)
Бека Ломтадзе (-61 кг)
Шота Партенадзе (-65 кг)
Зураб Якобашвили (-70 кг)
Автандил Кенчадзе (-74 кг)
Ника Кенчадзе (-79 кг)
Сандро Аминашвили (-86 кг)
Ираклий Мцитури (-92 кг)
Элизбар Одикадзе (-97 кг)
Гено Петриашвили (-125 кг).
Список грузинских борцов греко-римского стиля:
Нугзар Цурцумия (-55 кг)
Ираклий Дзимистаришвили (-60 кг)
Лери Абуладзе (-63 кг)
Рамаз Зоидзе (-67 кг)
Шмаги Болквадзе (-72 кг)
Гела Болквадзе (-77 кг)
Айвенго Рикадзе (-82 кг)
Лаша Гобадзе (-87 кг)
Георгий Мелия (-97 кг)
Якоб Каджая (-130 кг).
В предстоящем ЧМ примут участие 30 призеров прошедшей Олимпиады в Токио (13 вольного стиля, 8 греко-римского и девять женщин). Среди них два представителя Грузии – Гено Петриашвили и Якоб Каджая.
На последнем чемпионате мира, который состоялся в 2019 году в Нур-Султане, борцы сборной Грузии завоевали шесть медалей – четыре золота и две бронзы. Победителями турнира стали: Бека Ломтадзе, Гено Петриашвили, Нугзар Цурцумия и Лаша Гобадзе.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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