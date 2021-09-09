https://sputnik-georgia.ru/20210909/nazvan-sostav-sbornoy-gruzii-po-borbe-na-chempionate-mira-v-oslo-259461255.html

Назван состав сборной Грузии по борьбе на чемпионате мира в Осло

Назван состав сборной Грузии по борьбе на чемпионате мира в Осло

Грузинские борцы успешно выступают на международных соревнованиях – на последнем чемпионате мира сборная Грузии завоевала шесть медалей 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik. В чемпионате мира по борьбе, который пройдет в Осло со 2 по 10 октября, от Грузии примут участие 20 борцов вольного и греко-римского стиля, говорится в сообщении Международной федерации борьбы (UWW).Список грузинских борцов вольного стиля:Список грузинских борцов греко-римского стиля:В предстоящем ЧМ примут участие 30 призеров прошедшей Олимпиады в Токио (13 вольного стиля, 8 греко-римского и девять женщин). Среди них два представителя Грузии – Гено Петриашвили и Якоб Каджая.На последнем чемпионате мира, который состоялся в 2019 году в Нур-Султане, борцы сборной Грузии завоевали шесть медалей – четыре золота и две бронзы. Победителями турнира стали: Бека Ломтадзе, Гено Петриашвили, Нугзар Цурцумия и Лаша Гобадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, анонсы , новости, грузия, борьба