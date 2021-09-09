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https://sputnik-georgia.ru/20210909/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii--region-kakheti-stradaet-ot-narushiteley-bolshe-vsego-259425116.html
Незаконная вырубка деревьев в Грузии – регион Кахети страдает от нарушителей больше всего
Незаконная вырубка деревьев в Грузии – регион Кахети страдает от нарушителей больше всего
Также в прошедшем месяце зафиксировано несколько десятков фактов нарушения технического регламента использования лесопилок 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T07:31+0400
2021-09-09T07:31+0400
происшествия
новости
грузия
вырубка лесов
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в августе этого года выявили 156 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, из них пять – включают элементы уголовного кодекса, говорится в сообщении ведомства.Подавляющее число нарушений – 86 – было зафиксировано в регионе Кахети на востоке страны.В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:В целом изъято около 186 кубических метров лесоматериалов.В августе также зафиксировано 32 факта нарушения технического регламента использования лесопилок. Изъято две единицы незарегистрированных лесопилок.Борьба с незаконной вырубкой лесаВ конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины будет происходить только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд."Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, вырубка лесов

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – регион Кахети страдает от нарушителей больше всего

07:31 09.09.2021
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© photo: Sputnik / Constantin ChalabovВырубка деревьев
Вырубка деревьев - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Constantin Chalabov
Также в прошедшем месяце зафиксировано несколько десятков фактов нарушения технического регламента использования лесопилок
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в августе этого года выявили 156 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, из них пять – включают элементы уголовного кодекса, говорится в сообщении ведомства.
Подавляющее число нарушений – 86 – было зафиксировано в регионе Кахети на востоке страны.
В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:
Имерети – 30
Самцхе-Джавахети – 6
Квемо Картли – 11
Шида Картли – 8
Аджария – 2
Самегрело - Земо Сванети – 2
Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 7
Мцхета-Мтианети – 1
Гурия – 2
Тбилиси – 1.
В целом изъято около 186 кубических метров лесоматериалов.
В августе также зафиксировано 32 факта нарушения технического регламента использования лесопилок. Изъято две единицы незарегистрированных лесопилок.

Борьба с незаконной вырубкой леса

В конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.
Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины будет происходить только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.
Вырубка деревьев - Sputnik Грузия, 1920, 02.07.2021
Как в Грузии решают проблему незаконной вырубки леса
2 июля, 20:43
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Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд.
"Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.
Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).
Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.
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