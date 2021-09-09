https://sputnik-georgia.ru/20210909/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii--region-kakheti-stradaet-ot-narushiteley-bolshe-vsego-259425116.html

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – регион Кахети страдает от нарушителей больше всего

Незаконная вырубка деревьев в Грузии – регион Кахети страдает от нарушителей больше всего

Также в прошедшем месяце зафиксировано несколько десятков фактов нарушения технического регламента использования лесопилок 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T07:31+0400

2021-09-09T07:31+0400

2021-09-09T07:31+0400

происшествия

новости

грузия

вырубка лесов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/07/252527353_0:17:2097:1197_1920x0_80_0_0_7e765ee20b5683acd3df844b3251a543.jpg

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии в августе этого года выявили 156 случаев незаконной вырубки и транспортировки деревьев, из них пять – включают элементы уголовного кодекса, говорится в сообщении ведомства.Подавляющее число нарушений – 86 – было зафиксировано в регионе Кахети на востоке страны.В остальных регионах ситуация выглядит следующим образом:В целом изъято около 186 кубических метров лесоматериалов.В августе также зафиксировано 32 факта нарушения технического регламента использования лесопилок. Изъято две единицы незарегистрированных лесопилок.Борьба с незаконной вырубкой лесаВ конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины будет происходить только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд."Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210702/Kak-v-Gruzii-reshayut-problemu-nezakonnoy-vyrubki-lesa-252198155.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, вырубка лесов