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Нападение на "Банк Грузии" в Кварели - подробно как все было
https://sputnik-georgia.ru/20210909/oboshlos-bez-krovoprolitiya--glava-mvd-prokommentiroval-spetsoperatsiyu-v-kvareli-259479879.html
"Обошлось без кровопролития" – глава МВД прокомментировал спецоперацию в Кварели
"Обошлось без кровопролития" – глава МВД прокомментировал спецоперацию в Кварели
По словам Гомелаури, захватчик идентифицирован, и он является гражданином Грузии 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T21:49+0400
2021-09-09T22:10+0400
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захват "банка грузии" в кварели
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сотрудники МВД всеми силами старались задержать захватчика "Банка Грузии" в Кварели (регион Кахети) целым и невредимым, заявил журналистам глава ведомства Вахтанг Гомелаури."Все было проведено на самом высоком уровне и закончилось без кровопролития. Слава Богу, мы все сделали для того, чтобы как и заложников, так и этого человека задержать целым и невредимым, и привлечь его к ответственности", – сказал министр.По словам Гомелаури, захватчик идентифицирован и он является гражданином Грузии.Очевидцы нападения в беседе с корреспондентом Sputnik Грузия рассказали, что захватчик – мужчина средних лет, довольно крупного телосложения и является жителем соседнего муниципалитета Телави.Министр также поделился несколькими деталями переговоров с захватчиком, и сообщил, что он требовал различные суммы в качестве выкупа – то полмиллиона лари, то миллион."На этот раз мы не выполнили никаких требований. Все здоровы, никто не пострадал", – отметил он.Также журналисты напомнили главе МВД и прошлогодний случай нападения на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, когда захватчику Бадри Эсебуа удалось скрыться вместе с выкупом в размере полмиллиона долларов, и спросили, не думает ли он, что в стране появился синдром безнаказанности. На это Гомелаури ответил отрицательно.Вооруженное нападение на кварельский филиал "Банка Грузии" произошло в четверг днем. Неизвестный мужчина в маске и с гранатой в руках взял в заложники около 15 человек и потребовал полмиллиона лари в качестве выкупа. Спустя два часа все заложники были поэтапно освобождены. Кто-то смог выбраться из здания самостоятельно, перелезая через окна.Спустя более трех часов после нападения захватчик был задержан.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, вахтанг гомелаури, захват "банка грузии" в кварели

"Обошлось без кровопролития" – глава МВД прокомментировал спецоперацию в Кварели

21:49 09.09.2021 (обновлено: 22:10 09.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПолиция на месте нападения на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели
Полиция на месте нападения на филиал Банка Грузии в городе Кварели - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
По словам Гомелаури, захватчик идентифицирован, и он является гражданином Грузии
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Сотрудники МВД всеми силами старались задержать захватчика "Банка Грузии" в Кварели (регион Кахети) целым и невредимым, заявил журналистам глава ведомства Вахтанг Гомелаури.
"Все было проведено на самом высоком уровне и закончилось без кровопролития. Слава Богу, мы все сделали для того, чтобы как и заложников, так и этого человека задержать целым и невредимым, и привлечь его к ответственности", – сказал министр.
По словам Гомелаури, захватчик идентифицирован и он является гражданином Грузии.
Очевидцы нападения в беседе с корреспондентом Sputnik Грузия рассказали, что захватчик – мужчина средних лет, довольно крупного телосложения и является жителем соседнего муниципалитета Телави.
Министр также поделился несколькими деталями переговоров с захватчиком, и сообщил, что он требовал различные суммы в качестве выкупа – то полмиллиона лари, то миллион.
"На этот раз мы не выполнили никаких требований. Все здоровы, никто не пострадал", – отметил он.
Также журналисты напомнили главе МВД и прошлогодний случай нападения на филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, когда захватчику Бадри Эсебуа удалось скрыться вместе с выкупом в размере полмиллиона долларов, и спросили, не думает ли он, что в стране появился синдром безнаказанности. На это Гомелаури ответил отрицательно.
Вооруженное нападение на кварельский филиал "Банка Грузии" произошло в четверг днем. Неизвестный мужчина в маске и с гранатой в руках взял в заложники около 15 человек и потребовал полмиллиона лари в качестве выкупа. Спустя два часа все заложники были поэтапно освобождены. Кто-то смог выбраться из здания самостоятельно, перелезая через окна.
Спустя более трех часов после нападения захватчик был задержан.
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