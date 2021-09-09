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https://sputnik-georgia.ru/20210909/pryamaya-translyatsiya---ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy-259462168.html
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T16:20+0400
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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
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политика, россия, видео, мультимедиа, мария захарова, видео

Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой

16:20 09.09.2021 (обновлено: 17:32 09.09.2021)
5
© video: Ruptly
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
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