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Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T16:20+0400
2021-09-09T16:20+0400
2021-09-09T17:32+0400
политика
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мультимедиа
мария захарова
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Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.
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политика, россия, видео, мультимедиа, мария захарова, видео
Прямая трансляция - Еженедельный брифинг представителя МИД России Марии Захаровой
16:20 09.09.2021 (обновлено: 17:32 09.09.2021)
Смотрите в видео прямую трансляцию еженедельного брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой
Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по актуальным вопросам российской внешней политики и ситуации в мире.