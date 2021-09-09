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Сенсация: археологи обнаружили новый очаг гоминидов в Дманиси
Сенсация: археологи обнаружили новый очаг гоминидов в Дманиси
Ученые всерьез предполагают, что в Грузии нашелся еще один памятник доисторического мирового значения 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T17:17+0400
2021-09-09T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Новый очаг гоминидов, семейства приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян, обнаружила в Грузии группа исследователей из Национального музея в районе Дманиси, близ села Квемо Орозмани (регион Квемо Картли) – находке, по мнению экспертов, 1,77-1,84 млн лет.В сообщении Нацмузея говорится, что появились свидетельства того, что помимо знаменитого археологического памятника Дманиси, есть еще одно доисторическое место мирового значения – и это Орозмани.В ходе археологических раскопок, наряду с останками хорошо сохранившихся погребенных животных, были обнаружены дманисские артефакты раннего палеолита – это каменные орудия труда и др."Открытие Орозмани представляет собой большой научный интерес для грузинских и зарубежных экспертов, поскольку утверждается, что Южный Кавказ, особенно территория вокруг муниципалитета Дманиси, была массово исследована группами древних гоминидов, мигрировавших из Африки в Евразию", – говорится в сообщении.В стране с 20 августа 2021 года проходит первый сезон международной научной экспедиции с участием грузинских и американских ученых и студентов по изучению памятника Орозмани. Руководит экспедицией научный сотрудник Национального музея Георгий Бидзинашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, национальный музей грузии, археология, мировая культура, дманиси, древняя грузия

Сенсация: археологи обнаружили новый очаг гоминидов в Дманиси

17:17 09.09.2021
281
© photo: courtesy of Georgian National MuseumАрхеологи обнаружили новый очаг гоминидов в Дманиси
Археологи обнаружили новый очаг гоминидов в Дманиси - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: courtesy of Georgian National Museum
Ученые всерьез предполагают, что в Грузии нашелся еще один памятник доисторического мирового значения
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Новый очаг гоминидов, семейства приматов, включающее людей и больших человекообразных обезьян, обнаружила в Грузии группа исследователей из Национального музея в районе Дманиси, близ села Квемо Орозмани (регион Квемо Картли) – находке, по мнению экспертов, 1,77-1,84 млн лет.
В сообщении Нацмузея говорится, что появились свидетельства того, что помимо знаменитого археологического памятника Дманиси, есть еще одно доисторическое место мирового значения – и это Орозмани.
© photo: courtesy of Georgian National MuseumАрхеологи обнаружили новый очаг гоминидов в Дманиси
Археологи обнаружили новый очаг гоминидов в Дманиси - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
Археологи обнаружили новый очаг гоминидов в Дманиси
© photo: courtesy of Georgian National Museum
В ходе археологических раскопок, наряду с останками хорошо сохранившихся погребенных животных, были обнаружены дманисские артефакты раннего палеолита – это каменные орудия труда и др.
"Открытие Орозмани представляет собой большой научный интерес для грузинских и зарубежных экспертов, поскольку утверждается, что Южный Кавказ, особенно территория вокруг муниципалитета Дманиси, была массово исследована группами древних гоминидов, мигрировавших из Африки в Евразию", – говорится в сообщении.
© photo: courtesy of Georgian National MuseumАрхеологи обнаружили новый очаг гоминидов в Дманиси
Археологи обнаружили новый очаг гоминидов в Дманиси - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
Археологи обнаружили новый очаг гоминидов в Дманиси
© photo: courtesy of Georgian National Museum
В стране с 20 августа 2021 года проходит первый сезон международной научной экспедиции с участием грузинских и американских ученых и студентов по изучению памятника Орозмани. Руководит экспедицией научный сотрудник Национального музея Георгий Бидзинашвили.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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