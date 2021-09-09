https://sputnik-georgia.ru/20210909/situatsiya-v-kvareli---chto-govoryat-ochevidtsy-zakhvata-banka-gruzii-259468206.html
Ситуация в Кварели – что говорят очевидцы захвата "Банка Грузии"
Ситуация в Кварели – что говорят очевидцы захвата "Банка Грузии"
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. К этому времени спецназ заблокировал периметр вокруг филиала "Банка Грузии", захваченного неизвестным, вооруженным гранатой. 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T17:33+0400
2021-09-09T17:33+0400
2021-09-09T17:41+0400
новости
грузия
"банк грузии"
кварели
захват заложников
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. К этому времени спецназ заблокировал периметр вокруг филиала "Банка Грузии", захваченного неизвестным, вооруженным гранатой. Представитель правоохранительных органов ведет переговоры с захватчиком. Разговор между ними довольно громкий. Слышно, что грабитель требует прихода некоего Георгия.По словам очевидцев, у них нет точной информации сколько человек внутри. Снаружи несколько местных жителей ждут своих родственников, которые, по их мнению, могут быть внутри, так как являются сотрудниками банка."Моя дочь работает в банке. Она кассир. У нас нет никакой информации, кроме той, что она находится внутри. Некоторым сотрудникам удалось выбраться, они выпрыгнули из окна и ушли. Они так говорят. Некоторых из них находятся в полиции на опросе", – сказал житель Кварели, отец одного из сотрудников "Банка Грузии".По словам другого местного жителя, из здания банка выпустили двух человек."Девушку выпустили. Она была очень напугана. Она сотрудница. Еще один человек, который был освобожден, был клиентом. Требований пока не озвучено, кажется, один захватчик. Никто не пострадал, все напуганы", – сказал очевидец.В Кварели прибыл один из заместителей министра внутренних дел Грузии. Ожидается, что он сделает заявление для СМИ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
кварели
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, "банк грузии", кварели, захват заложников
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. К этому времени спецназ заблокировал периметр вокруг филиала "Банка Грузии", захваченного неизвестным, вооруженным гранатой.
Представитель правоохранительных органов ведет переговоры с захватчиком. Разговор между ними довольно громкий. Слышно, что грабитель требует прихода некоего Георгия.
По словам очевидцев, у них нет точной информации сколько человек внутри. Снаружи несколько местных жителей ждут своих родственников, которые, по их мнению, могут быть внутри, так как являются сотрудниками банка.
"Моя дочь работает в банке. Она кассир. У нас нет никакой информации, кроме той, что она находится внутри. Некоторым сотрудникам удалось выбраться, они выпрыгнули из окна и ушли. Они так говорят. Некоторых из них находятся в полиции на опросе", – сказал житель Кварели, отец одного из сотрудников "Банка Грузии".
По словам другого местного жителя, из здания банка выпустили двух человек.
"Девушку выпустили. Она была очень напугана. Она сотрудница. Еще один человек, который был освобожден, был клиентом. Требований пока не озвучено, кажется, один захватчик. Никто не пострадал, все напуганы", – сказал очевидец.
В Кварели прибыл один из заместителей министра внутренних дел Грузии. Ожидается, что он сделает заявление для СМИ.
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