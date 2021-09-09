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Нападение на банк в Кварели: ситуация накаляется
Нападение на банк в Кварели: ситуация накаляется
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Ситуация в Кварели на востоке Грузии, где вооруженный человек захватил один из филиалов Банка Грузии, остается напряженной. 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T16:54+0400
2021-09-09T17:45+0400
происшествия
новости
грузия
захват "банка грузии" в кварели
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Ситуация в Кварели на востоке Грузии, где вооруженный человек захватил один из филиалов Банка Грузии, остается напряженной. СМИ сообщают, что по различным данным, в заложниках находится от двух до 15 человек, и нападавший требует полмиллиона лари. МВД на данный момент подтвердило только факт нападения, сообщения о заложниках пока не комментировало. Мэр Кварели Ростом Сесиашвили сообщил, что из Тбилиси в Кварели уже направляется спецназ. Операцией на данный момент руководит начальник местной полиции.Сумевший выбраться из банка сотрудник сообщил, что злоумышленник в маске и вооружен гранатой.В Грузии участились нападения на организации с захватом заложников. В октябре 2020 года был захвачен филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, в ноябре — ограблен столичный филиал "Банка Грузии", а в здании микрофинансовой организации захватили заложников. В апреле 2021 года злоумышленник захватил филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари и взял в заложники 7 человек.
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происшествия, новости, грузия, захват "банка грузии" в кварели

Нападение на банк в Кварели: ситуация накаляется

16:54 09.09.2021 (обновлено: 17:45 09.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПолиция на месте нападения на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели
Полиция на месте нападения на филиал Банка Грузии в городе Кварели - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Ситуация в Кварели на востоке Грузии, где вооруженный человек захватил один из филиалов Банка Грузии, остается напряженной.
СМИ сообщают, что по различным данным, в заложниках находится от двух до 15 человек, и нападавший требует полмиллиона лари. МВД на данный момент подтвердило только факт нападения, сообщения о заложниках пока не комментировало.
Мэр Кварели Ростом Сесиашвили сообщил, что из Тбилиси в Кварели уже направляется спецназ. Операцией на данный момент руководит начальник местной полиции.
Сумевший выбраться из банка сотрудник сообщил, что злоумышленник в маске и вооружен гранатой.
В Грузии участились нападения на организации с захватом заложников. В октябре 2020 года был захвачен филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, в ноябре — ограблен столичный филиал "Банка Грузии", а в здании микрофинансовой организации захватили заложников. В апреле 2021 года злоумышленник захватил филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари и взял в заложники 7 человек.
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