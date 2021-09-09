Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Нападение на "Банк Грузии" в Кварели - подробно как все было
https://sputnik-georgia.ru/20210909/spetsoperatsiya-v-kvareli-po-osvobozhdeniyu-zalozhnikov-v-filiale-banka---video-259471504.html
Спецоперация в Кварели: как освобождали заложников в "Банке Грузии" - видео
Спецоперация в Кварели: как освобождали заложников в "Банке Грузии" - видео
В городе Кварели на востоке Грузии в регионе Кахети неизвестный с гранатой захватил заложников в филиале "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе. Смотрите в видео... 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T18:28+0400
2021-09-09T18:52+0400
грузия
видео
мультимедиа
борьба с криминалом - спецоперации грузинской полиции
захват заложников
преступность в грузии
захват "банка грузии" в кварели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259471288_0:63:1168:720_1920x0_80_0_0_82e340532888fe9fcca1b322521e9fef.jpg
По данным с места событий, преступник взял в заложники 15 человек в филиале "Сакартвелос Банки" (Банк Грузии) и потребовал полмиллиона лари. Позже он освободил заложников, однако переговоры с ним продолжили вести представители МВД Грузии. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На место ЧП были направлены усиленные наряды полиции и оперативные группы, вся территория вокруг филиала банка была оцеплена.В последние годы "Сакартвелос Банки" (Банк Грузии) нередко становился целью для преступных нападений. 21 октября 2020 года Бадри Эсебуа захватил 43 заложника в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди. Ему заплатили деньги и он скрылся, освободив заложников. Новое нападение на "Банк Грузии" произошло 27 ноября 2020 года в Тбилиси. Неизвестный, угрожая кассиру, похитил деньги. 16 апреля 2021 года в Тбилиси преступник захватил заложников в экспресс-филиале "Банка Грузии" у станции метро "Авлабари". Позже он сдался полиции, а его пистолет оказался сигнальным, а не боевым.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259471288_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7cb6b86c6ca9a13a29a6b17b36c6bd07.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, видео, мультимедиа, борьба с криминалом - спецоперации грузинской полиции, захват заложников, преступность в грузии, видео, захват "банка грузии" в кварели

Спецоперация в Кварели: как освобождали заложников в "Банке Грузии" - видео

18:28 09.09.2021 (обновлено: 18:52 09.09.2021)
280
© photo: Sputnik / Stringer
/
Перейти в фотобанк
В городе Кварели на востоке Грузии в регионе Кахети неизвестный с гранатой захватил заложников в филиале "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила спецоперация
По данным с места событий, преступник взял в заложники 15 человек в филиале "Сакартвелос Банки" (Банк Грузии) и потребовал полмиллиона лари. Позже он освободил заложников, однако переговоры с ним продолжили вести представители МВД Грузии.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
На место ЧП были направлены усиленные наряды полиции и оперативные группы, вся территория вокруг филиала банка была оцеплена.
В последние годы "Сакартвелос Банки" (Банк Грузии) нередко становился целью для преступных нападений.
21 октября 2020 года Бадри Эсебуа захватил 43 заложника в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди. Ему заплатили деньги и он скрылся, освободив заложников. Новое нападение на "Банк Грузии" произошло 27 ноября 2020 года в Тбилиси. Неизвестный, угрожая кассиру, похитил деньги. 16 апреля 2021 года в Тбилиси преступник захватил заложников в экспресс-филиале "Банка Грузии" у станции метро "Авлабари". Позже он сдался полиции, а его пистолет оказался сигнальным, а не боевым.
001000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:44Юшков: сможет ли Европа отказаться от российского газа?
20:28Водитель мопеда погиб в результате ДТП на западе Грузии
20:12На окраине Тбилиси погиб рабочий
19:41Демократия Грузии под угрозой? NDI распространил заявление перед выборами
19:36Не хочу помилования за то, чего не совершал – Ника Мелия
19:06Захватчик "Банка Грузии" в Кварели задержан
19:01Миру приходится расхлебывать последствия экспериментов США в Афганистане, заявил Путин
18:28Спецоперация в Кварели: как освобождали заложников в "Банке Грузии" - видео
18:20Заложники освобождены, но спецоперация продолжается: что происходит у "Банка Грузии"
18:07Захват заложников в Кварели: на "Банк Грузии" опять напали - фото
18:01Чемпионат Грузии по футболу возобновится 10 сентября
17:58Захватчик "Банка Грузии" вступил в переговоры
17:48Нападение на "Банк Грузии" в Кварели: все заложники на свободе
17:47Развивается ли Грузия в правильном направлении – опрос Edison Research
17:33Ситуация в Кварели – что говорят очевидцы захвата "Банка Грузии"
17:17Сенсация: археологи обнаружили новый очаг гоминидов в Дманиси
17:16Громкие захваты заложников в Грузии
17:11Захват заложников в Кварели – что известно на данный момент
17:01Назван состав сборной Грузии по борьбе на чемпионате мира в Осло
16:54Нападение на банк в Кварели: ситуация накаляется