https://sputnik-georgia.ru/20210909/spetsoperatsiya-v-kvareli-po-osvobozhdeniyu-zalozhnikov-v-filiale-banka---video-259471504.html

Спецоперация в Кварели: как освобождали заложников в "Банке Грузии" - видео

Спецоперация в Кварели: как освобождали заложников в "Банке Грузии" - видео

В городе Кварели на востоке Грузии в регионе Кахети неизвестный с гранатой захватил заложников в филиале "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе. Смотрите в видео... 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T18:28+0400

2021-09-09T18:28+0400

2021-09-09T18:52+0400

грузия

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борьба с криминалом - спецоперации грузинской полиции

захват заложников

преступность в грузии

захват "банка грузии" в кварели

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По данным с места событий, преступник взял в заложники 15 человек в филиале "Сакартвелос Банки" (Банк Грузии) и потребовал полмиллиона лари. Позже он освободил заложников, однако переговоры с ним продолжили вести представители МВД Грузии. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На место ЧП были направлены усиленные наряды полиции и оперативные группы, вся территория вокруг филиала банка была оцеплена.В последние годы "Сакартвелос Банки" (Банк Грузии) нередко становился целью для преступных нападений. 21 октября 2020 года Бадри Эсебуа захватил 43 заложника в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди. Ему заплатили деньги и он скрылся, освободив заложников. Новое нападение на "Банк Грузии" произошло 27 ноября 2020 года в Тбилиси. Неизвестный, угрожая кассиру, похитил деньги. 16 апреля 2021 года в Тбилиси преступник захватил заложников в экспресс-филиале "Банка Грузии" у станции метро "Авлабари". Позже он сдался полиции, а его пистолет оказался сигнальным, а не боевым.

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грузия, видео, мультимедиа, борьба с криминалом - спецоперации грузинской полиции, захват заложников, преступность в грузии, видео, захват "банка грузии" в кварели