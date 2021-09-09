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Нападение на "Банк Грузии" в Кварели: все заложники на свободе
Нападение на "Банк Грузии" в Кварели: все заложники на свободе
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Все заложники уже покинули кварельское отделение Банка Грузии, об этом губернатор Кахети Ираклий Шиошвили заявил Первому каналу."У... 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T17:48+0400
2021-09-09T17:56+0400
происшествия
новости
грузия
"банк грузии"
кварели
захват заложников
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Все заложники уже покинули кварельское отделение Банка Грузии, об этом губернатор Кахети Ираклий Шиошвили заявил Первому каналу."У него больше нет заложников. Он (захватчик) каждый раз называет разные суммы (выкупа). Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры. Посмотрим, каков будет результат. Подождем. Сейчас он находится в банке один. Он пока ничего не говорит, переговоры ведутся", – сказал Шиошвили.В Кварели на улице Чавчавадзе, где неизвестный с гранатой захватил филиал Банка Грузии, продолжается спецоперация. На месте мобилизован спецназ, мобилизована полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, "банк грузии", кварели, захват заложников

Нападение на "Банк Грузии" в Кварели: все заложники на свободе

17:48 09.09.2021 (обновлено: 17:56 09.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПолиция на месте нападения на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели
Полиция на месте нападения на филиал Банка Грузии в городе Кварели - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Все заложники уже покинули кварельское отделение Банка Грузии, об этом губернатор Кахети Ираклий Шиошвили заявил Первому каналу.

"У него больше нет заложников. Он (захватчик) каждый раз называет разные суммы (выкупа). Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры. Посмотрим, каков будет результат. Подождем. Сейчас он находится в банке один. Он пока ничего не говорит, переговоры ведутся", – сказал Шиошвили.
В Кварели на улице Чавчавадзе, где неизвестный с гранатой захватил филиал Банка Грузии, продолжается спецоперация. На месте мобилизован спецназ, мобилизована полиция.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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