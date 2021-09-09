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Нападение на "Банк Грузии" в Кварели: все заложники на свободе

Нападение на "Банк Грузии" в Кварели: все заложники на свободе

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Все заложники уже покинули кварельское отделение Банка Грузии, об этом губернатор Кахети Ираклий Шиошвили заявил Первому каналу."У... 09.09.2021, Sputnik Грузия

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происшествия

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"банк грузии"

кварели

захват заложников

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Все заложники уже покинули кварельское отделение Банка Грузии, об этом губернатор Кахети Ираклий Шиошвили заявил Первому каналу."У него больше нет заложников. Он (захватчик) каждый раз называет разные суммы (выкупа). Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры. Посмотрим, каков будет результат. Подождем. Сейчас он находится в банке один. Он пока ничего не говорит, переговоры ведутся", – сказал Шиошвили.В Кварели на улице Чавчавадзе, где неизвестный с гранатой захватил филиал Банка Грузии, продолжается спецоперация. На месте мобилизован спецназ, мобилизована полиция.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, "банк грузии", кварели, захват заложников