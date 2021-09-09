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Водитель мопеда погиб в результате ДТП на западе Грузии
Водитель мопеда погиб в результате ДТП на западе Грузии
На данный момент на месте происшествия мобилизована полиция 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T20:28+0400
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) погиб мужчина, сообщает телеканал Imedi.По информации телеканала, мужчина находился за рулем мопеда. Он на высокой скорости передвигался по улице Хубулава. Водитель не смог справиться с управлением и врезался в столб уличного освещения. В результате мужчина скончался на месте.На данный момент на месте происшествия мобилизована полиция. Территория ограждена желтой лентой. По факту начато следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, дтп, imedi – имеди грузинское онлайн тв

Водитель мопеда погиб в результате ДТП на западе Грузии

20:28 09.09.2021 (обновлено: 20:32 09.09.2021)
257
© Sputnik / Alexander ImedashviliСкорая помощь 112
Скорая помощь 112 - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
На данный момент на месте происшествия мобилизована полиция
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) погиб мужчина, сообщает телеканал Imedi.
По информации телеканала, мужчина находился за рулем мопеда. Он на высокой скорости передвигался по улице Хубулава. Водитель не смог справиться с управлением и врезался в столб уличного освещения. В результате мужчина скончался на месте.
На данный момент на месте происшествия мобилизована полиция. Территория ограждена желтой лентой. По факту начато следствие.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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