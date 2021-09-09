https://sputnik-georgia.ru/20210909/voditel-mopeda-pogib-v-rezultate-dtp-na-zapade-gruzii-259477121.html
Водитель мопеда погиб в результате ДТП на западе Грузии
Водитель мопеда погиб в результате ДТП на западе Грузии
На данный момент на месте происшествия мобилизована полиция 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T20:28+0400
2021-09-09T20:28+0400
2021-09-09T20:32+0400
происшествия
новости
грузия
дтп
imedi – имеди грузинское онлайн тв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/16/251231995_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f3b35463bd35e7c7721ef0ba4fce2792.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) погиб мужчина, сообщает телеканал Imedi.По информации телеканала, мужчина находился за рулем мопеда. Он на высокой скорости передвигался по улице Хубулава. Водитель не смог справиться с управлением и врезался в столб уличного освещения. В результате мужчина скончался на месте.На данный момент на месте происшествия мобилизована полиция. Территория ограждена желтой лентой. По факту начато следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/16/251231995_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_222f6e3d3caf620485fa4514e2597639.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, дтп, imedi – имеди грузинское онлайн тв
Водитель мопеда погиб в результате ДТП на западе Грузии
20:28 09.09.2021 (обновлено: 20:32 09.09.2021)
На данный момент на месте происшествия мобилизована полиция
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik.
В результате дорожно-транспортного происшествия в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) погиб мужчина, сообщает телеканал Imedi
.
По информации телеканала, мужчина находился за рулем мопеда. Он на высокой скорости передвигался по улице Хубулава. Водитель не смог справиться с управлением и врезался в столб уличного освещения. В результате мужчина скончался на месте.
На данный момент на месте происшествия мобилизована полиция. Территория ограждена желтой лентой. По факту начато следствие.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.