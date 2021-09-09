https://sputnik-georgia.ru/20210909/voditel-mopeda-pogib-v-rezultate-dtp-na-zapade-gruzii-259477121.html

Водитель мопеда погиб в результате ДТП на западе Грузии

Водитель мопеда погиб в результате ДТП на западе Грузии

На данный момент на месте происшествия мобилизована полиция 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T20:28+0400

2021-09-09T20:28+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. В результате дорожно-транспортного происшествия в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) погиб мужчина, сообщает телеканал Imedi.По информации телеканала, мужчина находился за рулем мопеда. Он на высокой скорости передвигался по улице Хубулава. Водитель не смог справиться с управлением и врезался в столб уличного освещения. В результате мужчина скончался на месте.На данный момент на месте происшествия мобилизована полиция. Территория ограждена желтой лентой. По факту начато следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, дтп, imedi – имеди грузинское онлайн тв