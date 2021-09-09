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Захват заложников в Кварели – что известно на данный момент

Захват заложников в Кварели – что известно на данный момент

Губернатор региона Кахети Ираклий Шиошвили заявил, что в здании остаются двое сотрудников "Банка Грузии" 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T17:11+0400

2021-09-09T17:11+0400

2021-09-09T17:44+0400

грузия

захват заложников

захват "банка грузии" в кварели

новости

"банк грузии"

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Официальные лица Грузии распространяют противоречивую информацию в связи с захватом банка в Кварели.Так, мэр Кварели Ростом Сесиашвили опроверг информацию о том, что захватчик филиала "Банка Грузии" потребовал выкуп за заложников в размере полумиллиона лари (около 160 тысяч долларов). МВД Грузии распространило информацию, что приблизительно в четыре часа дня в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в городе Кварели ворвался вооруженный человек. По словам очевидцев, мужчина был одет в темно-зеленую одежду, на нем были темные очки, в руках была ручная граната. Нескольким людям удалось покинуть здание банка. Здание банка огорожено лентой, к филиалу не подпускают ни журналистов, ни родственников людей, которые находятся в здании банка. В свою очередь, губернатор региона Кахети Ираклий Шиошвили заявил, что в здании остаются двое сотрудников "Банка Грузии". Мобилизована криминальная полиция, идут переговоры по составлению плана действий. Известно, что захватчик пока не выходил на контакт с полицией. Эту информацию также подтвердил мажоритарный депутат от Кварельского района Ираклий Кадагишвили.В Грузии участились нападения на организации с захватом заложников. В октябре 2020 года был захвачен филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, в ноябре — ограблен столичный филиал "Банка Грузии", а в здании микрофинансовой организации захватили заложников. В апреле 2021 года злоумышленник захватил филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари и взял в заложники 7 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, захват заложников, захват "банка грузии" в кварели, новости, "банк грузии", преступность в грузии