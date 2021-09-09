https://sputnik-georgia.ru/20210909/zakhvat-zalozhnikov-v-kvareli-na-bank-gruzii-opyat-napali---foto-259469593.html

Захват заложников в Кварели: на "Банк Грузии" опять напали - фото

Захват заложников в Кварели: на "Банк Грузии" опять напали - фото

Новое нападение на филиал "Банка Грузии" произошло в городе Кварели. Преступник захватил заложников. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места ЧП 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T18:07+0400

2021-09-09T18:07+0400

2021-09-09T18:18+0400

происшествия

грузия

фотоленты

мультимедиа

преступность в грузии

захват "банка грузии" в кварели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259469103_0:0:1400:789_1920x0_80_0_0_69673faea3048a6be5da823fdf5c57c2.jpg

В последние годы "Сакартвелос Банки" (Банк Грузии) нередко становился целью для преступных нападений. 21 октября 2020 года Бадри Эсебуа захватил 43 заложника в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди. Ему заплатили деньги и он скрылся, освободив заложников.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! Новое нападение на "Банк Грузии" произошло 27 ноября 2020 года в Тбилиси. Неизвестный, угрожая кассиру, похитил деньги. 16 апреля 2021 года в Тбилиси преступник захватил заложников в экспресс-филиале "Банка Грузии" у станции метро "Авлабари". Позже он сдался полиции, а его пистолет оказался сигнальным, а не боевым.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, фотоленты, мультимедиа, преступность в грузии, фото, захват "банка грузии" в кварели