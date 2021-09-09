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Нападение на "Банк Грузии" в Кварели - подробно как все было
https://sputnik-georgia.ru/20210909/zakhvat-zalozhnikov-v-kvareli-na-bank-gruzii-opyat-napali---foto-259469593.html
Захват заложников в Кварели: на "Банк Грузии" опять напали - фото
Захват заложников в Кварели: на "Банк Грузии" опять напали - фото
Новое нападение на филиал "Банка Грузии" произошло в городе Кварели. Преступник захватил заложников. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места ЧП 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T18:07+0400
2021-09-09T18:18+0400
происшествия
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мультимедиа
преступность в грузии
захват "банка грузии" в кварели
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В последние годы "Сакартвелос Банки" (Банк Грузии) нередко становился целью для преступных нападений. 21 октября 2020 года Бадри Эсебуа захватил 43 заложника в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди. Ему заплатили деньги и он скрылся, освободив заложников.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! Новое нападение на "Банк Грузии" произошло 27 ноября 2020 года в Тбилиси. Неизвестный, угрожая кассиру, похитил деньги. 16 апреля 2021 года в Тбилиси преступник захватил заложников в экспресс-филиале "Банка Грузии" у станции метро "Авлабари". Позже он сдался полиции, а его пистолет оказался сигнальным, а не боевым.
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происшествия, грузия, фотоленты, мультимедиа, преступность в грузии, фото, захват "банка грузии" в кварели

Захват заложников в Кварели: на "Банк Грузии" опять напали - фото

18:07 09.09.2021 (обновлено: 18:18 09.09.2021)
349
Новое нападение на филиал "Банка Грузии" произошло в городе Кварели. Преступник захватил заложников. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места ЧП
В последние годы "Сакартвелос Банки" (Банк Грузии) нередко становился целью для преступных нападений. 21 октября 2020 года Бадри Эсебуа захватил 43 заложника в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди. Ему заплатили деньги и он скрылся, освободив заложников.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Новое нападение на "Банк Грузии" произошло 27 ноября 2020 года в Тбилиси. Неизвестный, угрожая кассиру, похитил деньги. 16 апреля 2021 года в Тбилиси преступник захватил заложников в экспресс-филиале "Банка Грузии" у станции метро "Авлабари". Позже он сдался полиции, а его пистолет оказался сигнальным, а не боевым.
© photo: Sputnik / Stringer

Территория вокруг филиала "Банка Грузии" в Кварели сразу была оцеплена полицией

Территория вокруг филиала &quot;Банка Грузии&quot; в Кварели сразу была оцеплена полицией - Sputnik Грузия
1/9
© photo: Sputnik / Stringer

Территория вокруг филиала "Банка Грузии" в Кварели сразу была оцеплена полицией

© photo: Sputnik / Stringer

На место были направлены усиленные подразделения полиции. Выяснилось, что преступник захватил в заложники 15 человек

На место были направлены усиленные подразделения полиции. Выяснилось, что преступник захватил в заложники 15 человек - Sputnik Грузия
2/9
© photo: Sputnik / Stringer

На место были направлены усиленные подразделения полиции. Выяснилось, что преступник захватил в заложники 15 человек

© photo: Sputnik / Stringer

Появилась информация о том, что в Кварели отправляют спецназ, чтобы провести спецоперацию

Появилась информация о том, что в Кварели отправляют спецназ, чтобы провести спецоперацию - Sputnik Грузия
3/9
© photo: Sputnik / Stringer

Появилась информация о том, что в Кварели отправляют спецназ, чтобы провести спецоперацию

© photo: Sputnik / Stringer

Местные жители ждут новостей у полицейской машины. Один из очевидцев сообщил, что преступник вооружен гранатой

Местные жители ждут новостей у полицейской машины. Один из очевидцев сообщил, что преступник вооружен гранатой - Sputnik Грузия
4/9
© photo: Sputnik / Stringer

Местные жители ждут новостей у полицейской машины. Один из очевидцев сообщил, что преступник вооружен гранатой

© photo: Sputnik / Stringer

Нападавший на филиал банка потребовал в качестве выкупа полмиллиона лари

Нападавший на филиал банка потребовал в качестве выкупа полмиллиона лари - Sputnik Грузия
5/9
© photo: Sputnik / Stringer

Нападавший на филиал банка потребовал в качестве выкупа полмиллиона лари

© photo: Sputnik / Stringer

С нападавшим начались переговоры

С нападавшим начались переговоры - Sputnik Грузия
6/9
© photo: Sputnik / Stringer

С нападавшим начались переговоры

© photo: Sputnik / Stringer

По последним данным, все заложники уже освобождены

По последним данным, все заложники уже освобождены - Sputnik Грузия
7/9
© photo: Sputnik / Stringer

По последним данным, все заложники уже освобождены

© photo: Sputnik / Stringer

На месте ЧП прибыли представители всех региональных СМИ и телеканалов

На месте ЧП прибыли представители всех региональных СМИ и телеканалов - Sputnik Грузия
8/9
© photo: Sputnik / Stringer

На месте ЧП прибыли представители всех региональных СМИ и телеканалов

© photo: Sputnik / Stringer

Спецоперация по обезвреживанию преступника, напавшего на филиал банка, пока продолжается

Спецоперация по обезвреживанию преступника, напавшего на филиал банка, пока продолжается - Sputnik Грузия
9/9
© photo: Sputnik / Stringer

Спецоперация по обезвреживанию преступника, напавшего на филиал банка, пока продолжается

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