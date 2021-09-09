Захват заложников в Кварели: на "Банк Грузии" опять напали - фото

В последние годы "Сакартвелос Банки" (Банк Грузии) нередко становился целью для преступных нападений. 21 октября 2020 года Бадри Эсебуа захватил 43 заложника в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди. Ему заплатили деньги и он скрылся, освободив заложников.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE! Новое нападение на "Банк Грузии" произошло 27 ноября 2020 года в Тбилиси. Неизвестный, угрожая кассиру, похитил деньги. 16 апреля 2021 года в Тбилиси преступник захватил заложников в экспресс-филиале "Банка Грузии" у станции метро "Авлабари". Позже он сдался полиции, а его пистолет оказался сигнальным, а не боевым.
Новое нападение на филиал "Банка Грузии" произошло в городе Кварели. Преступник захватил заложников. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки с места ЧП
В последние годы "Сакартвелос Банки" (Банк Грузии) нередко становился целью для преступных нападений. 21 октября 2020 года Бадри Эсебуа захватил 43 заложника в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди. Ему заплатили деньги и он скрылся, освободив заложников.
Новое нападение на "Банк Грузии" произошло 27 ноября 2020 года в Тбилиси. Неизвестный, угрожая кассиру, похитил деньги. 16 апреля 2021 года в Тбилиси преступник захватил заложников в экспресс-филиале "Банка Грузии" у станции метро "Авлабари". Позже он сдался полиции, а его пистолет оказался сигнальным, а не боевым.