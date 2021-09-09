https://sputnik-georgia.ru/20210909/zakhvatchik-banka-gruzii-v-kvareli-zaderzhan--259475362.html
Захватчик "Банка Грузии" в Кварели задержан
Захватчик "Банка Грузии" в Кварели задержан
В МВД пообещали распространить официальное заявление с подробностями в ближайшее время 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T19:06+0400
2021-09-09T19:06+0400
2021-09-09T19:52+0400
происшествия
грузия
захват "банка грузии" в кварели
новости
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ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik. Захватчик "Банка Грузии" задержан спустя более трех часов после нападения, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий в Кварели."Подтверждаю. Спецоперация, длившаяся несколько часов, завершилась успешно. Сотрудники МВД нейтрализовали и задержали человека, который находился в банке и взял заложников. Все заложники на свободе, их здоровью ничто не угрожает. Следствие по факту продолжается", – заявила журналистам глава пресс-службы МВД Кети Ковзиашвили.В МВД пообещали распространить официальное заявление с подробностями в ближайшее время.На месте продолжают находиться полицейские, криминалисты и спецназ.Вооруженное нападение на кварельский филиал "Банка Грузии" произошло в четверг днем. Неизвестный мужчина в маске и с гранатой в руках взял в заложники около 15 человек и потребовал полмиллиона лари в качестве выкупа. Спустя два часа все заложники были поэтапно освобождены. Кто-то смог выбраться из здания самостоятельно, перелезая через окна.В Грузии участились нападения на организации с захватом заложников. В октябре 2020 года был захвачен филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, в ноябре – ограблен столичный филиал "Банка Грузии", а в здании микрофинансовой организации захватили заложников. В апреле 2021 года злоумышленник захватил филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари и взял в заложники семь человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, захват "банка грузии" в кварели, новости
Захватчик "Банка Грузии" в Кварели задержан
19:06 09.09.2021 (обновлено: 19:52 09.09.2021)
В МВД пообещали распространить официальное заявление с подробностями в ближайшее время
ТБИЛИСИ, 9 сен – Sputnik.
Захватчик "Банка Грузии" задержан спустя более трех часов после нападения, сообщает корреспондент Sputnik Грузия
с места событий в Кварели.
"Подтверждаю. Спецоперация, длившаяся несколько часов, завершилась успешно. Сотрудники МВД нейтрализовали и задержали человека, который находился в банке и взял заложников. Все заложники на свободе, их здоровью ничто не угрожает. Следствие по факту продолжается", – заявила журналистам глава пресс-службы МВД Кети Ковзиашвили.
В МВД пообещали распространить официальное заявление с подробностями в ближайшее время.
На месте продолжают находиться полицейские, криминалисты и спецназ.
Вооруженное нападение на кварельский филиал "Банка Грузии" произошло в четверг днем. Неизвестный мужчина в маске и с гранатой в руках взял в заложники около 15 человек и потребовал полмиллиона лари в качестве выкупа. Спустя два часа все заложники были поэтапно освобождены. Кто-то смог выбраться из здания самостоятельно, перелезая через окна.
В Грузии участились нападения на организации с захватом заложников. В октябре 2020 года был захвачен филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, в ноябре – ограблен столичный филиал "Банка Грузии", а в здании микрофинансовой организации захватили заложников. В апреле 2021 года злоумышленник захватил филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари и взял в заложники семь человек.
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