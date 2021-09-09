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Захватчик "Банка Грузии" вступил в переговоры

Захватчик "Банка Грузии" вступил в переговоры

ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Захватчик филиала "Банка Грузии" в Кварели вступил в переговоры, в данный момент уточняются его требования, об этом сообщил... 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T17:58+0400

2021-09-09T17:58+0400

2021-09-09T19:08+0400

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захват "банка грузии" в кварели

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Захватчик филиала "Банка Грузии" в Кварели вступил в переговоры, в данный момент уточняются его требования, об этом сообщил губернатор Кахети Ираклий Шиошвили Первому каналу.МВД Грузии распространило информацию, что приблизительно в четыре часа дня филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в городе Кварели (Восточная Грузия) захватил вооруженный гранатой человек. На месте мобилизована полиция и отряд специального назначения. К этому времени все, кто находился в банке, вышли из здания и там остается один захватчик."У нас пока нет информации о требованиях. О захватчике есть разные версии, одна из которых, что он якобы требует денег. Достоверная информация устанавливается, с ним ведутся переговоры", – заявил Шиошвили.В Грузии участились нападения на организации с захватом заложников. В октябре 2020 года был захвачен филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, в ноябре – ограблен столичный филиал "Банка Грузии", а в здании микрофинансовой организации захватили заложников. В апреле 2021 года злоумышленник захватил филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари и взял в заложники семь человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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