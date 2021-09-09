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Нападение на "Банк Грузии" в Кварели - подробно как все было
https://sputnik-georgia.ru/20210909/zakhvatchik-banka-gruzii-vstupil-v-peregovory-259469920.html
Захватчик "Банка Грузии" вступил в переговоры
Захватчик "Банка Грузии" вступил в переговоры
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Захватчик филиала "Банка Грузии" в Кварели вступил в переговоры, в данный момент уточняются его требования, об этом сообщил... 09.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-09T17:58+0400
2021-09-09T19:08+0400
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захват "банка грузии" в кварели
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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Захватчик филиала "Банка Грузии" в Кварели вступил в переговоры, в данный момент уточняются его требования, об этом сообщил губернатор Кахети Ираклий Шиошвили Первому каналу.МВД Грузии распространило информацию, что приблизительно в четыре часа дня филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в городе Кварели (Восточная Грузия) захватил вооруженный гранатой человек. На месте мобилизована полиция и отряд специального назначения. К этому времени все, кто находился в банке, вышли из здания и там остается один захватчик."У нас пока нет информации о требованиях. О захватчике есть разные версии, одна из которых, что он якобы требует денег. Достоверная информация устанавливается, с ним ведутся переговоры", – заявил Шиошвили.В Грузии участились нападения на организации с захватом заложников. В октябре 2020 года был захвачен филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, в ноябре – ограблен столичный филиал "Банка Грузии", а в здании микрофинансовой организации захватили заложников. В апреле 2021 года злоумышленник захватил филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари и взял в заложники семь человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, "банк грузии", кварели, захват заложников, захват "банка грузии" в кварели

Захватчик "Банка Грузии" вступил в переговоры

17:58 09.09.2021 (обновлено: 19:08 09.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПолиция на месте нападения на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели
Полиция на месте нападения на филиал Банка Грузии в городе Кварели - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Захватчик филиала "Банка Грузии" в Кварели вступил в переговоры, в данный момент уточняются его требования, об этом сообщил губернатор Кахети Ираклий Шиошвили Первому каналу.
МВД Грузии распространило информацию, что приблизительно в четыре часа дня филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в городе Кварели (Восточная Грузия) захватил вооруженный гранатой человек.
На месте мобилизована полиция и отряд специального назначения. К этому времени все, кто находился в банке, вышли из здания и там остается один захватчик.
"У нас пока нет информации о требованиях. О захватчике есть разные версии, одна из которых, что он якобы требует денег. Достоверная информация устанавливается, с ним ведутся переговоры", – заявил Шиошвили.
В Грузии участились нападения на организации с захватом заложников. В октябре 2020 года был захвачен филиал "Банка Грузии" в Зугдиди, в ноябре – ограблен столичный филиал "Банка Грузии", а в здании микрофинансовой организации захватили заложников. В апреле 2021 года злоумышленник захватил филиал "Банка Грузии" в тбилисском районе Авлабари и взял в заложники семь человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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