https://sputnik-georgia.ru/20210909/zalozhniki-osvobozhdeny-no-spetsoperatsiya-prodolzhaetsya-chto-proiskhodit-u-banka-gruzii-259471110.html

Заложники освобождены, но спецоперация продолжается: что происходит у "Банка Грузии"

Заложники освобождены, но спецоперация продолжается: что происходит у "Банка Грузии"

В настоящее время силовики пытаются задержать вооруженного преступника, который не покидает здание банка 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T18:20+0400

2021-09-09T18:20+0400

2021-09-09T18:31+0400

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"банк грузии"

захват заложников

преступность в грузии

захват "банка грузии" в кварели

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Спецоперация у филиала "Банка Грузии" в городе Кварели продолжается, несмотря на освобождение заложников, сказала представитель пресс-службы МВД Грузии Кети Ковзиавшили журналистам.По данным МВД, приблизительно в четыре часа дня в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе ворвался вооруженный человек. По словам очевидцев, мужчина был одет в темно-зеленую одежду, на нем были темные очки, в руках была ручная граната. Нескольким людям удалось покинуть здание банка, на месте остались лишь двое сотрудников.Захватчик требовал выкуп за заложников в размере полумиллиона лари (около 160 тысяч долларов). После непродолжительных переговоров правоохранителям удалось добиться освобождения заложников.В настоящее время силовики пытаются задержать вооруженного преступника, который не покидает здание банка.По ее словам, захватчик действительно был вооружен.В настоящее время силовые ведомства пытаются идентифицировать личность преступника.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, "банк грузии", захват заложников, преступность в грузии, захват "банка грузии" в кварели