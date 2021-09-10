Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
12:13 10.09.2021 (обновлено: 12:17 10.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЭпидемия коронавируса - масочный режим, прохожие в масках
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По данным грузинских специалистов, хуже всего эпидемиологическое положение в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в Грузии – за последние сутки сделано 34 225 тестов и выявлено 2 262 новых случая инфицирования, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 575 210 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 795 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 534 559 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 54 пациента, а с начала пандемии – 8 089.
Из 2 262 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 827 случаев. В регионах же ситуация следующая:
Аджария – 211
Имерети – 335
Квемо Картли – 129
Шида Картли – 139
Гурия – 59
Самегрело - Земо Сванети – 222
Кахети – 216
Мцхета-Мтианети – 61
Самцхе-Джавахети – 35
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 28.
На данный момент в Грузии 32 536 активных случаев, из них 6 327 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 501 пациента тяжелое, из них 365 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 918 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 24 291 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 84 человека, а в самоизоляции – 28 221.
Показатель положительности по данным на 9 сентября составляет 6,61%, за две недели – 8,27%, за семь дней – 7,42%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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