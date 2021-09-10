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Град и дождь: погода в Грузии ухудшится
Град и дождь: погода в Грузии ухудшится
В ближайшие дни на прогулку лучше прихватить с собой зонт 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T18:01+0400
2021-09-10T18:01+0400
грузия
погода
синоптики
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. В Грузии вновь ожидаются дождливые дни – со второй половины 11 сентября до 13 сентября в западной части страны ожидаются дождь и гроза, в некоторых местах синоптики прогнозируют град, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.Температура воздуха 12 сентября упадет до +21 градуса тепла. С 13 сентября в Западной Грузии температура прогреется до +29 градусов тепла.В Тбилиси 10-11 сентября ожидается погода без осадков. 12 сентября ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха прогреется до +26...+28 градусов тепла.13-16 сентября в большей части Грузии ожидается теплая погода, в некоторых местах кратковременные дожди.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, погода, синоптики

Град и дождь: погода в Грузии ухудшится

18:01 10.09.2021
498
© Sputnik / Alex ShlamovДождь в столице Грузии
Дождь в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
В ближайшие дни на прогулку лучше прихватить с собой зонт
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. В Грузии вновь ожидаются дождливые дни – со второй половины 11 сентября до 13 сентября в западной части страны ожидаются дождь и гроза, в некоторых местах синоптики прогнозируют град, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
Температура воздуха 12 сентября упадет до +21 градуса тепла. С 13 сентября в Западной Грузии температура прогреется до +29 градусов тепла.
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на исторический центр - город Тбилиси
Вид на исторический центр - город Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
Вид на исторический центр - город Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси 10-11 сентября ожидается погода без осадков. 12 сентября ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха прогреется до +26...+28 градусов тепла.
13-16 сентября в большей части Грузии ожидается теплая погода, в некоторых местах кратковременные дожди.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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