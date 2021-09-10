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Грузинка попала на билборд Times Square в Нью-Йорке
Грузинка попала на билборд Times Square в Нью-Йорке
Девушка является обладательницей многих призов и победительницей конкурсов в сфере фитнесса 10.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Фитнес-инструктор из Грузии Екатерина Меишвили оказалась на билборде площади Times Square в Манхэттене (Нью-Йорк, США). Об этом спортсменка написала на своей странице в Facebook.Грузинка попала на Times Square в рамках рекламной компании. "Не могу поверить в это! О боже, я так счастлива. Это действительно происходит", – пишет Меишвили.Меишвили является обладательницей многих призов и победительницей конкурсов в сфере фитнесса. В 2015 году заняла первое место на чемпионате США по фитнесу. После победила на конкурсе "Фитнес Америка - 2016", заняла первое место среди 600 конкурсантов из разных стран мира.В настоящее время Меишвили живет в США, куда перебралась в 25-летнем возрасте. До этого она занималась художественной гимнастикой.Она воспитывает дочь от первого брака и близнецов от второго. Николоз и Мзия родились в США.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Грузинка попала на билборд Times Square в Нью-Йорке

13:14 10.09.2021 (обновлено: 13:17 10.09.2021)
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© AP Photo / Frank Franklin IIТаймс сквер в Нью-Йорке во время пандемии COVID 19
Таймс сквер в Нью-Йорке во время пандемии COVID 19 - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Frank Franklin II
Девушка является обладательницей многих призов и победительницей конкурсов в сфере фитнесса
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Фитнес-инструктор из Грузии Екатерина Меишвили оказалась на билборде площади Times Square в Манхэттене (Нью-Йорк, США). Об этом спортсменка написала на своей странице в Facebook.
Грузинка попала на Times Square в рамках рекламной компании. "Не могу поверить в это! О боже, я так счастлива. Это действительно происходит", – пишет Меишвили.
Меишвили является обладательницей многих призов и победительницей конкурсов в сфере фитнесса. В 2015 году заняла первое место на чемпионате США по фитнесу. После победила на конкурсе "Фитнес Америка - 2016", заняла первое место среди 600 конкурсантов из разных стран мира.
В настоящее время Меишвили живет в США, куда перебралась в 25-летнем возрасте. До этого она занималась художественной гимнастикой.
Она воспитывает дочь от первого брака и близнецов от второго. Николоз и Мзия родились в США.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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