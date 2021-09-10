https://sputnik-georgia.ru/20210910/gruzinka-popala-na-bilbord-times-square-v-nyu-yorke-259494083.html

Грузинка попала на билборд Times Square в Нью-Йорке

Грузинка попала на билборд Times Square в Нью-Йорке

Девушка является обладательницей многих призов и победительницей конкурсов в сфере фитнесса 10.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Фитнес-инструктор из Грузии Екатерина Меишвили оказалась на билборде площади Times Square в Манхэттене (Нью-Йорк, США). Об этом спортсменка написала на своей странице в Facebook.Грузинка попала на Times Square в рамках рекламной компании. "Не могу поверить в это! О боже, я так счастлива. Это действительно происходит", – пишет Меишвили.Меишвили является обладательницей многих призов и победительницей конкурсов в сфере фитнесса. В 2015 году заняла первое место на чемпионате США по фитнесу. После победила на конкурсе "Фитнес Америка - 2016", заняла первое место среди 600 конкурсантов из разных стран мира.В настоящее время Меишвили живет в США, куда перебралась в 25-летнем возрасте. До этого она занималась художественной гимнастикой.Она воспитывает дочь от первого брака и близнецов от второго. Николоз и Мзия родились в США.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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