https://sputnik-georgia.ru/20210910/gruzinskiy-khalk-snimetsya-v-filme-evakuatsiya-2-ot-netflix-259503515.html

Грузинский Халк снимется в фильме "Эвакуация 2" от Netflix

Грузинский Халк снимется в фильме "Эвакуация 2" от Netflix

Фильм "Эвакуация 2" режиссера Сэма Харгрэйва будут снимать в Европе. В продолжении наемнику Тайлеру Рейку вновь предстоит взять на себя смертельно опасное... 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T17:20+0400

2021-09-10T17:20+0400

2021-09-10T17:20+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

в мире

грузия

netflix

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24723/07/247230712_370:210:1023:578_1920x0_80_0_0_4d4111bb804deadf9e6a45c122ac3e58.jpg

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Грузинский богатырь, чемпион мира по армрестлингу Леван Сагинашвили снимется в фильме "Эвакуация 2" американского стримингового сервиса Netflix.Об этой новости Сагинашвили рассказал во время "Мткивнеули шоу" в YouTube."В конце сентября я должен был ехать в Австралию для съемок, но из-за распространения дельта-штамма коронавируса, съемки переместились в Прагу. Надеюсь, когда меня снимут в этом фильме, поступит много предложений", – сказал Леван Сагинашвили."Эвакуация 2" – продолжение фильма "Эвакуация" 2020 года, в котором умелому наемнику Тайлеру Рейку вновь предстоит взять на себя смертельно опасное задание особой важности. Выпуск фильма планируется на 2022 год.Сиквел под режиссурой постановщика первой картины Сэма Харгрэйва будут снимать в Европе. О сюжете второй части пока предусмотрительно молчат. Активное производство планируют начать уже в сентябре.Отметим, что два года назад Леван Сагинашвили также снимался в британо-арабском фильме.Примечательно, что по своим параметрам, Леван и правда похож на знаменитого Халка – вес спортсмена 180 кг при росте 190 см, при том, что средний вес армрестлеров 120-130 кг. Обхват запястья Левана составляет 28 см, а обхват бицепса – 58 см!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, грузия, netflix, кино