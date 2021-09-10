https://sputnik-georgia.ru/20210910/gruzinskiy-khalk-snimetsya-v-filme-evakuatsiya-2-ot-netflix-259503515.html
Грузинский Халк снимется в фильме "Эвакуация 2" от Netflix
Грузинский Халк снимется в фильме "Эвакуация 2" от Netflix
Фильм "Эвакуация 2" режиссера Сэма Харгрэйва будут снимать в Европе. В продолжении наемнику Тайлеру Рейку вновь предстоит взять на себя смертельно опасное... 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T17:20+0400
2021-09-10T17:20+0400
2021-09-10T17:20+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Грузинский богатырь, чемпион мира по армрестлингу Леван Сагинашвили снимется в фильме "Эвакуация 2" американского стримингового сервиса Netflix.Об этой новости Сагинашвили рассказал во время "Мткивнеули шоу" в YouTube."В конце сентября я должен был ехать в Австралию для съемок, но из-за распространения дельта-штамма коронавируса, съемки переместились в Прагу. Надеюсь, когда меня снимут в этом фильме, поступит много предложений", – сказал Леван Сагинашвили."Эвакуация 2" – продолжение фильма "Эвакуация" 2020 года, в котором умелому наемнику Тайлеру Рейку вновь предстоит взять на себя смертельно опасное задание особой важности. Выпуск фильма планируется на 2022 год.Сиквел под режиссурой постановщика первой картины Сэма Харгрэйва будут снимать в Европе. О сюжете второй части пока предусмотрительно молчат. Активное производство планируют начать уже в сентябре.Отметим, что два года назад Леван Сагинашвили также снимался в британо-арабском фильме.Примечательно, что по своим параметрам, Леван и правда похож на знаменитого Халка – вес спортсмена 180 кг при росте 190 см, при том, что средний вес армрестлеров 120-130 кг. Обхват запястья Левана составляет 28 см, а обхват бицепса – 58 см!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, грузия, netflix, кино
Грузинский Халк снимется в фильме "Эвакуация 2" от Netflix
Фильм "Эвакуация 2" режиссера Сэма Харгрэйва будут снимать в Европе. В продолжении наемнику Тайлеру Рейку вновь предстоит взять на себя смертельно опасное задание
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Грузинский богатырь, чемпион мира по армрестлингу Леван Сагинашвили снимется в фильме "Эвакуация 2" американского стримингового сервиса Netflix.
Об этой новости Сагинашвили рассказал во время "Мткивнеули шоу" в YouTube.
"В конце сентября я должен был ехать в Австралию для съемок, но из-за распространения дельта-штамма коронавируса, съемки переместились в Прагу. Надеюсь, когда меня снимут в этом фильме, поступит много предложений", – сказал Леван Сагинашвили.
"Эвакуация 2" – продолжение фильма "Эвакуация" 2020 года, в котором умелому наемнику Тайлеру Рейку вновь предстоит взять на себя смертельно опасное задание особой важности. Выпуск фильма планируется на 2022 год.
Сиквел под режиссурой постановщика первой картины Сэма Харгрэйва будут снимать в Европе. О сюжете второй части пока предусмотрительно молчат. Активное производство планируют начать уже в сентябре.
Отметим, что два года назад Леван Сагинашвили также снимался в британо-арабском фильме.
Примечательно, что по своим параметрам, Леван и правда похож на знаменитого Халка – вес спортсмена 180 кг при росте 190 см, при том, что средний вес армрестлеров 120-130 кг. Обхват запястья Левана составляет 28 см, а обхват бицепса – 58 см!
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