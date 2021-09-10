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Крупнейшее в мире кладбище шин: как выглядит свалка в Кувейте - фото
Крупнейшее в мире кладбище шин: как выглядит свалка в Кувейте - фото
Более 42 миллионов старых автомобильных покрышек, брошенных в песках Кувейта, пошли на переработку. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит гигантское... 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T12:59+0400
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Одна из богатейших стран Персидского залива, наконец, приступила к решению проблемы отходов, в результате которой возникло крупнейшее в мире кладбище шин.Свалка находится в нескольких километрах от города Джахры. За последние годы на ней скопилось около 50 миллионов покрышек.
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фотоленты, мультимедиа, новости в фотографиях, кувейт, фото

Крупнейшее в мире кладбище шин: как выглядит свалка в Кувейте - фото

12:59 10.09.2021
274
Более 42 миллионов старых автомобильных покрышек, брошенных в песках Кувейта, пошли на переработку. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит гигантское кладбище шин
Одна из богатейших стран Персидского залива, наконец, приступила к решению проблемы отходов, в результате которой возникло крупнейшее в мире кладбище шин.
Свалка находится в нескольких километрах от города Джахры. За последние годы на ней скопилось около 50 миллионов покрышек.
© REUTERS / Stephanie McGehee

Шины на свалке накапливались в течение 20 лет

Шины на свалке накапливались в течение 20 лет - Sputnik Грузия
1/8
© REUTERS / Stephanie McGehee

Шины на свалке накапливались в течение 20 лет

© REUTERS / Stephanie McGehee

Огромная свалка находилась всего в 7 км от жилого пригорода

Огромная свалка находилась всего в 7 км от жилого пригорода - Sputnik Грузия
2/8
© REUTERS / Stephanie McGehee

Огромная свалка находилась всего в 7 км от жилого пригорода

© REUTERS / Stephanie McGehee

Жители давно жаловались на периодически вспыхивающие пожары, выделяющие ядовитый черный дым

Жители давно жаловались на периодически вспыхивающие пожары, выделяющие ядовитый черный дым - Sputnik Грузия
3/8
© REUTERS / Stephanie McGehee

Жители давно жаловались на периодически вспыхивающие пожары, выделяющие ядовитый черный дым

© REUTERS / Stephanie McGehee

Компания EPSCO Global General Trading - завод по переработке шин в Кувейте - сейчас перевозит все шины в новое место в Аль-Салми, недалеко от границы с Саудовской Аравией, где уже начались работы по переработке

Компания EPSCO Global General Trading - завод по переработке шин в Кувейте - сейчас перевозит все шины в новое место в Аль-Салми, недалеко от границы с Саудовской Аравией, где уже начались работы по переработке - Sputnik Грузия
4/8
© REUTERS / Stephanie McGehee

Компания EPSCO Global General Trading - завод по переработке шин в Кувейте - сейчас перевозит все шины в новое место в Аль-Салми, недалеко от границы с Саудовской Аравией, где уже начались работы по переработке

© REUTERS / Stephanie McGehee

В планах предприятия - утилизировать до трех миллионов шин в год

В планах предприятия - утилизировать до трех миллионов шин в год - Sputnik Грузия
5/8
© REUTERS / Stephanie McGehee

В планах предприятия - утилизировать до трех миллионов шин в год

© REUTERS / Stephanie McGehee

Сотрудники перерабатывающего завода сортируют и измельчают старые шины, чтобы затем изготовить коврики для пола

Сотрудники перерабатывающего завода сортируют и измельчают старые шины, чтобы затем изготовить коврики для пола - Sputnik Грузия
6/8
© REUTERS / Stephanie McGehee

Сотрудники перерабатывающего завода сортируют и измельчают старые шины, чтобы затем изготовить коврики для пола

© REUTERS / Stephanie McGehee

На предприятии уверены, что помогают обществу, превращая выброшенные старые шины в потребительские товары

На предприятии уверены, что помогают обществу, превращая выброшенные старые шины в потребительские товары - Sputnik Грузия
7/8
© REUTERS / Stephanie McGehee

На предприятии уверены, что помогают обществу, превращая выброшенные старые шины в потребительские товары

© REUTERS / Stephanie McGehee

На месте кладбища шин власти хотят построить 25 000 новых домов

На месте кладбища шин власти хотят построить 25 000 новых домов - Sputnik Грузия
8/8
© REUTERS / Stephanie McGehee

На месте кладбища шин власти хотят построить 25 000 новых домов

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