https://sputnik-georgia.ru/20210910/krupneyshee-v-mire-kladbische-shin-kak-vyglyadit-svalka-v-kuveyte---foto-259492844.html

Крупнейшее в мире кладбище шин: как выглядит свалка в Кувейте - фото

Крупнейшее в мире кладбище шин: как выглядит свалка в Кувейте - фото

Более 42 миллионов старых автомобильных покрышек, брошенных в песках Кувейта, пошли на переработку. Смотрите в фотоленте Sputnik, как выглядит гигантское... 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T12:59+0400

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Одна из богатейших стран Персидского залива, наконец, приступила к решению проблемы отходов, в результате которой возникло крупнейшее в мире кладбище шин.Свалка находится в нескольких километрах от города Джахры. За последние годы на ней скопилось около 50 миллионов покрышек.

кувейт

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