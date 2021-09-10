https://sputnik-georgia.ru/20210910/kto-pobedit-na-vyborakh-mera-tbilisi-gruzinskaya-mechta-obnarodovala-issledovanie--259497776.html

Кто победит на выборах мэра Тбилиси? "Грузинская мечта" обнародовала исследование

Кто победит на выборах мэра Тбилиси? "Грузинская мечта" обнародовала исследование

Правящая партия Грузии обнародовала результаты своего социального исследования 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T14:53+0400

2021-09-10T14:53+0400

2021-09-10T15:17+0400

местные выборы в грузии 2021

новости

грузия

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каха каладзе

ника мелия

георгий гахария

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Большинство жителей Тбилиси готовы поддержать кандидатуру Кахи Каладзе на предстоящих выборах в органы местного самоуправления.Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в столице Грузии социологической группой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".На вопрос "Если бы завтра проводились выборы мэра Тбилиси, за какого кандидата Вы бы проголосовали?" 56,1% ответили, что готовы поддержать действующего мэра Каху Каладзе, который баллотируется на второй срок от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".На втором месте лидер "Единого национального движения" Ника Мелия – кандидат от нескольких оппозиционных партий. За него готовы проголосовать 28,3% опрошенных.На третьем месте экс-премьер Грузии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Для Грузии" Георгий Гахария, который набрал 6,2%.Остальные голоса распределились следующим образом:Исследование проводилось в период 4-8 сентября. Было опрошено 2 975 респондентов. Погрешность 3%.Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Для победы кандидаты должны набрать не менее 50% голосов избирателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, ника мелия, георгий гахария, местные выборы