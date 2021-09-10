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Местные выборы в Грузии 2021
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Кто победит на выборах мэра Тбилиси? "Грузинская мечта" обнародовала исследование
Кто победит на выборах мэра Тбилиси? "Грузинская мечта" обнародовала исследование
Правящая партия Грузии обнародовала результаты своего социального исследования 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T14:53+0400
2021-09-10T15:17+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
ника мелия
георгий гахария
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Большинство жителей Тбилиси готовы поддержать кандидатуру Кахи Каладзе на предстоящих выборах в органы местного самоуправления.Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в столице Грузии социологической группой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".На вопрос "Если бы завтра проводились выборы мэра Тбилиси, за какого кандидата Вы бы проголосовали?" 56,1% ответили, что готовы поддержать действующего мэра Каху Каладзе, который баллотируется на второй срок от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".На втором месте лидер "Единого национального движения" Ника Мелия – кандидат от нескольких оппозиционных партий. За него готовы проголосовать 28,3% опрошенных.На третьем месте экс-премьер Грузии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Для Грузии" Георгий Гахария, который набрал 6,2%.Остальные голоса распределились следующим образом:Исследование проводилось в период 4-8 сентября. Было опрошено 2 975 респондентов. Погрешность 3%.Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Для победы кандидаты должны набрать не менее 50% голосов избирателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, ника мелия, георгий гахария, местные выборы

Кто победит на выборах мэра Тбилиси? "Грузинская мечта" обнародовала исследование

14:53 10.09.2021 (обновлено: 15:17 10.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovПредвыборная реклама - баннер правящей партии "Грузинская мечта", Каха Каладзе
Предвыборная реклама - баннер правящей партии Грузинская мечта, Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Правящая партия Грузии обнародовала результаты своего социального исследования
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Большинство жителей Тбилиси готовы поддержать кандидатуру Кахи Каладзе на предстоящих выборах в органы местного самоуправления.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в столице Грузии социологической группой правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
На вопрос "Если бы завтра проводились выборы мэра Тбилиси, за какого кандидата Вы бы проголосовали?" 56,1% ответили, что готовы поддержать действующего мэра Каху Каладзе, который баллотируется на второй срок от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
© Tbilisi City HallКаха Каладзе
Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
Каха Каладзе
© Tbilisi City Hall
На втором месте лидер "Единого национального движения" Ника Мелия – кандидат от нескольких оппозиционных партий. За него готовы проголосовать 28,3% опрошенных.
На третьем месте экс-премьер Грузии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Для Грузии" Георгий Гахария, который набрал 6,2%.
Остальные голоса распределились следующим образом:
"Для народа" – Анна Долидзе – 2,2%
"Лело" – Анна Бибилашвили – 1,9%
"Альянс патриотов Грузии" – Георгий Ломия – 1,3%
"Третья сила" – Тамар Кеккнадзе – 0,9%
"Лейбористская партия Грузии" – Михаил Кумсишвили – 0,7%
Остальные кандидаты – 2,4%.
Исследование проводилось в период 4-8 сентября. Было опрошено 2 975 респондентов. Погрешность 3%.
Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Для победы кандидаты должны набрать не менее 50% голосов избирателей.
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