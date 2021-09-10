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Лицо новой коллекции Balenciaga Изабель Юппер попала в объектив грузинского фотографа
11:14 10.09.2021 (обновлено: 11:54 10.09.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкИзабель Юппер (Isabelle Huppert). Венецианский кинофестиваль. Открытие
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Одна из самых известных актрис Франции запечатлена на одном снимке с перспективным грузинском фотографом
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Грузинский фотограф Давид Гиоргадзе, известный работой с такими звездами, как The Weeknd, Тимоти Шаломе и Белла Хадид, опубликовал фотоснимок с французской актрисой Изабель Юппер в своем Instagram.
Гиоргадзе опубликовал фото, отметив, что снято оно было в примерочной бренда Balenciaga, креативным директором которого является дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.
Актриса стоит в тотал блэк луке – длинном платье с перчатками и сапогами на каблуке.
Пока не понятно, занимается ли новым проектом грузинской фотограф с брендом, однако, судя по всему, что-то намечается.
Фотограф Давид Гиоргадзе с 2014 года в основном живет в Берлине. В возрасте 13-14 лет начал заниматься коммерческими съемками в Тбилиси. Также сотрудничал с популярным грузинским брендом Situationist.
Фотограф Давид Гиоргадзе
Гиоргадзе смело можно назвать успешным, ведь в объектив грузинского фотографа попали уже многие звезды – популярный американский актер Тимоти Шаломе, всемирно известная модель Белла Хадид, американский артист The Weeknd, звезда сериала "Игра престолов" Гвендолин Кристи, всемирно известные модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.
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