https://sputnik-georgia.ru/20210910/litso-novoy-kollektsii-balenciaga-izabel-yupper-popala-v-obektiv-gruzinskogo-fotografa--259488634.html

Лицо новой коллекции Balenciaga Изабель Юппер попала в объектив грузинского фотографа

Лицо новой коллекции Balenciaga Изабель Юппер попала в объектив грузинского фотографа

Одна из самых известных актрис Франции запечатлена на одном снимке с перспективным грузинском фотографом 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T11:14+0400

2021-09-10T11:14+0400

2021-09-10T11:54+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

грузия

грузинский шоу-бизнес

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0a/259487953_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_5ec3c260301fea52bd806830814e61d1.jpg

ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Грузинский фотограф Давид Гиоргадзе, известный работой с такими звездами, как The Weeknd, Тимоти Шаломе и Белла Хадид, опубликовал фотоснимок с французской актрисой Изабель Юппер в своем Instagram.Гиоргадзе опубликовал фото, отметив, что снято оно было в примерочной бренда Balenciaga, креативным директором которого является дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия.Актриса стоит в тотал блэк луке – длинном платье с перчатками и сапогами на каблуке.Пока не понятно, занимается ли новым проектом грузинской фотограф с брендом, однако, судя по всему, что-то намечается.Фотограф Давид Гиоргадзе с 2014 года в основном живет в Берлине. В возрасте 13-14 лет начал заниматься коммерческими съемками в Тбилиси. Также сотрудничал с популярным грузинским брендом Situationist.Гиоргадзе смело можно назвать успешным, ведь в объектив грузинского фотографа попали уже многие звезды – популярный американский актер Тимоти Шаломе, всемирно известная модель Белла Хадид, американский артист The Weeknd, звезда сериала "Игра престолов" Гвендолин Кристи, всемирно известные модели Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, грузинский шоу-бизнес, зарубежные звезды