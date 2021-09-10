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"Локомотив" - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Локомотив" - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

После паузы, связанной с матчами национальных сборных, возобновляется чемпионат России по футболу. VII тур РПЛ откроется противостоянием московского... 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T16:15+0400

2021-09-10T16:15+0400

2021-09-10T16:24+0400

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После шести туров "Локомотив" набрал 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Железнодорожники" вместе с "Зенитом" – два клуба, которые пока не проигрывали в чемпионате. У подопечных Марко Николича три победы и три ничьи.Стоит также отметить, что "Локомотив" – единственный на данный момент клуб РПЛ, в матчах с участием которого отличались обе команды. То есть во всех шести встречах проходила ставка "обе забьют".Что касается "Крыльев", то вернувшись в РПЛ после годичного отсутствия, клуб из Самары потерпел три поражения подряд. Это можно списать на адаптацию, потому что после этого подопечные Осинькина выдали серию из трех матчей без поражений (две победы и ничья). Правда, как и "Локомотив", клуб из Самары пропускает в каждой игре.В предстоящем противостоянии букмекеры отдают предпочтение "железнодорожникам". На победу "Локо" можно поставить с коэффициентом 1,75 (против 4,3 у "Крыльев").Безусловно, "Локомотив" является фаворитом матча, но есть одно "но". На три отборочных матча сборной России Валерий Карпин вызвал четверых игроков московского клуба (Гильерме, Баринова, Жемалетдинова, Смолова) и они приняли участие во всех играх. Так что определенная усталость у футболистов наверняка будет присутствовать и этим могут воспользоваться гости.Я не буду делать прогноз на результат матча, но, думаю, что мы вновь увидим обмен голами. Помимо этого, я бы предложил сыграть на количество угловых. В этом сезоне, в матчах с участием "Локо", в среднем подается 12 угловых. Как мне кажется, отметку в 10 корнеров соперники пробью с лихвой.Ставка: а) обе команды забьют за 1,8 и б) в матче будет больше 9.5 угловых за 1,77.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Нодар Майсурадзе https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

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Нодар Майсурадзе https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg

спорт, анонсы , новости, фк "локомотив", клуб "крылья советов", россия сегодня, прогнозы результатов футбольных матчей