https://sputnik-georgia.ru/20210910/minobrazovaniya-gruzii-nachalo-priem-zayavok-na-grantovoe-finansirovanie-studentov-259510611.html

Минобразования Грузии начало прием заявок на грантовое финансирование студентов

Минобразования Грузии начало прием заявок на грантовое финансирование студентов

Программа предусматривает грантовое финансирование 13 категорий студентов, зачисленных по результатам ЕНЭ 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T21:39+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. В целях поддержки студентов Министерство образования и науки Грузии начало прием электронных заявок на грантовое финансирование студентов в рамках социальной программы, говорится в сообщении на сайте ведомства.Заявки принимаются на аккредитованные образовательные программы бакалавриата, интегрированные программы бакалавриата и магистратуры по подготовке педагогов, программы магистратуры по направлению ветеринарии, а также дипломированные медицинские/стоматологические программы.Подать заявку можно с 10 сентября по 1 октября до 18:00 на портале http://socreg.mes.gov.ge/.Программа предусматривает грантовое финансирование 13 категорий студентов, зачисленных по результатам ЕНЭ.Претендовать на финансирование обучения могут:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, студенты, минобразования грузии