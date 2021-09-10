Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210910/minobrazovaniya-gruzii-nachalo-priem-zayavok-na-grantovoe-finansirovanie-studentov-259510611.html
Минобразования Грузии начало прием заявок на грантовое финансирование студентов
Минобразования Грузии начало прием заявок на грантовое финансирование студентов
Программа предусматривает грантовое финансирование 13 категорий студентов, зачисленных по результатам ЕНЭ 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T21:39+0400
2021-09-10T21:38+0400
общество
новости
грузия
студенты
минобразования грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24776/05/247760565_54:496:2802:2042_1920x0_80_0_0_232032b5de5d1d2c76fad004c9ed527f.jpg
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. В целях поддержки студентов Министерство образования и науки Грузии начало прием электронных заявок на грантовое финансирование студентов в рамках социальной программы, говорится в сообщении на сайте ведомства.Заявки принимаются на аккредитованные образовательные программы бакалавриата, интегрированные программы бакалавриата и магистратуры по подготовке педагогов, программы магистратуры по направлению ветеринарии, а также дипломированные медицинские/стоматологические программы.Подать заявку можно с 10 сентября по 1 октября до 18:00 на портале http://socreg.mes.gov.ge/.Программа предусматривает грантовое финансирование 13 категорий студентов, зачисленных по результатам ЕНЭ.Претендовать на финансирование обучения могут:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24776/05/247760565_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c174f454d0590dba6c28dace99e0e89f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, студенты, минобразования грузии

Минобразования Грузии начало прием заявок на грантовое финансирование студентов

21:39 10.09.2021
1364
© Sputnik / Alex ShlamovТбилисский государственный медицинский университет
Тбилисский государственный медицинский университет - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
Программа предусматривает грантовое финансирование 13 категорий студентов, зачисленных по результатам ЕНЭ
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. В целях поддержки студентов Министерство образования и науки Грузии начало прием электронных заявок на грантовое финансирование студентов в рамках социальной программы, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Заявки принимаются на аккредитованные образовательные программы бакалавриата, интегрированные программы бакалавриата и магистратуры по подготовке педагогов, программы магистратуры по направлению ветеринарии, а также дипломированные медицинские/стоматологические программы.
Подать заявку можно с 10 сентября по 1 октября до 18:00 на портале http://socreg.mes.gov.ge/.
Программа предусматривает грантовое финансирование 13 категорий студентов, зачисленных по результатам ЕНЭ.
Претендовать на финансирование обучения могут:
Выпускники школы со статусом высокогорного села;
Студенты с оккупированных территорий;
Выпускники азербайджаноязычных и армяноязычных школ;
Дети погибших в результате боевых действий за территориальную целостность, ветераны с тяжелыми / значительными физическими недостатками или их дети;
Студенты-сироты;
Члены многодетных семей (4 и более детей);
Студенты, находящиеся под опекой государства;
Студенты со статусом репатрианта;
Студенты с ОВЗ;
Лица с расстройством аутистического спектра;
Выпускники сельских школ, прилегающих к разделительной линии с оккупированными территориями;
Социально незащищенные студенты (с рейтинговыми баллами семьи от 70 тысяч и ниже).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:39Минобразования Грузии начало прием заявок на грантовое финансирование студентов
20:43Генсек ООН заявил о необходимости "саммита будущего" по вопросам мира и безопасности
20:17Президент Грузии выразила соболезнования Португалии в связи с кончиной экс-президента
19:47Цена на газ в Европе в очередной раз побила рекорд
19:09Вакцина "Спутник V" защищает от всех существующих штаммов коронавируса – ученый
18:49Обвиняемого в убийстве австралийки отправили в заключение
18:31Рынок алюминия лихорадит. Получит ли Россия от этого прибыль
17:41Ученые назвали самый живучий штамм COVID-19
17:35Путин приехал проститься с Евгением Зиничевым - видео
17:20Грузинский Халк снимется в фильме "Эвакуация 2" от Netflix
17:04В ТГУ открылась фотовыставка, посвященная трагедии 11 сентября
15:57В Грузии создали народное движение для возвращения Саакашвили на родину
14:53Кто победит на выборах мэра Тбилиси? "Грузинская мечта" обнародовала исследование
14:19Премьер Грузии назвал строительство нового тоннеля проектом века
13:31Убийство гражданки Австралии: обвинение предъявлено 33-летнему жителю Тбилиси
12:59Крупнейшее в мире кладбище шин: как выглядит свалка в Кувейте - фото
12:59В Тбилиси пытались продать чужую землю – махинаторы задержаны
12:44Тбилисская ДНК – самые оригинальные тбилисские лестницы
12:38Что происходило внутри захваченного "Банка Грузии" – рассказ одного из заложников
12:17В Северной Македонии вспыхнула ковидная больница - видео