https://sputnik-georgia.ru/20210910/minobrazovaniya-gruzii-nachalo-priem-zayavok-na-grantovoe-finansirovanie-studentov-259510611.html
Минобразования Грузии начало прием заявок на грантовое финансирование студентов
Минобразования Грузии начало прием заявок на грантовое финансирование студентов
Программа предусматривает грантовое финансирование 13 категорий студентов, зачисленных по результатам ЕНЭ 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T21:39+0400
2021-09-10T21:39+0400
2021-09-10T21:38+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. В целях поддержки студентов Министерство образования и науки Грузии начало прием электронных заявок на грантовое финансирование студентов в рамках социальной программы, говорится в сообщении на сайте ведомства.Заявки принимаются на аккредитованные образовательные программы бакалавриата, интегрированные программы бакалавриата и магистратуры по подготовке педагогов, программы магистратуры по направлению ветеринарии, а также дипломированные медицинские/стоматологические программы.Подать заявку можно с 10 сентября по 1 октября до 18:00 на портале http://socreg.mes.gov.ge/.Программа предусматривает грантовое финансирование 13 категорий студентов, зачисленных по результатам ЕНЭ.Претендовать на финансирование обучения могут:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, студенты, минобразования грузии
Минобразования Грузии начало прием заявок на грантовое финансирование студентов
Программа предусматривает грантовое финансирование 13 категорий студентов, зачисленных по результатам ЕНЭ
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik.
В целях поддержки студентов Министерство образования и науки Грузии начало прием электронных заявок на грантовое финансирование студентов в рамках социальной программы, говорится в сообщении
на сайте ведомства.
Заявки принимаются на аккредитованные образовательные программы бакалавриата, интегрированные программы бакалавриата и магистратуры по подготовке педагогов, программы магистратуры по направлению ветеринарии, а также дипломированные медицинские/стоматологические программы.
Подать заявку можно с 10 сентября по 1 октября до 18:00 на портале http://socreg.mes.gov.ge/
.
Программа предусматривает грантовое финансирование 13 категорий студентов, зачисленных по результатам ЕНЭ.
Претендовать на финансирование обучения могут:
Выпускники школы со статусом высокогорного села;
Студенты с оккупированных территорий;
Выпускники азербайджаноязычных и армяноязычных школ;
Дети погибших в результате боевых действий за территориальную целостность, ветераны с тяжелыми / значительными физическими недостатками или их дети;
Члены многодетных семей (4 и более детей);
Студенты, находящиеся под опекой государства;
Студенты со статусом репатрианта;
Лица с расстройством аутистического спектра;
Выпускники сельских школ, прилегающих к разделительной линии с оккупированными территориями;
Социально незащищенные студенты (с рейтинговыми баллами семьи от 70 тысяч и ниже).
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