https://sputnik-georgia.ru/20210910/pisatelnitsa-iz-gruzii-voshla-v-long-list-rossiiyskoy-premii-elektronnaya-bukva-2021-259484536.html

Писательница из Грузии вошла в лонг-лист российской премии "Электронная буква 2021"

Писательница из Грузии вошла в лонг-лист российской премии "Электронная буква 2021"

Книга грузинского автора представлена в Специальной номинации "Роман взросления", которая посвящена популярной сегодня литературе young adult 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T08:26+0400

2021-09-10T08:26+0400

2021-09-10T10:02+0400

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анастасия хатиашвили

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Дебютный роман "Лучшее, чего у меня нет" грузинской писательницы Анастасии Хатиашвили вошел в лонг-лист российской литературной премии "Электронная буква 2021".Это первая в России литературная премия в области электронныхи аудиокниг. Цель премии – поддержка начинающих авторов и чтецов.Главным призом является продвижение книг лауреатов на всех ресурсах группы компаний "ЛитРес".По традиции эксперты и члены жюри выберут "Книгу года" и "Голос года". Отдельно лучшее произведение и лучшую аудиокнигу выберут читатели крупнейшего рекомендательного сервиса LiveLib.Наиболее интересные голоса и произведения в этом году будет выбирать компетентное жюри: писатели Дарья Донцова, Александр Цыпкин, Александр Снегирев, артист театра и кино Сергей Чонишвили, теле- и радиоведущие Ольга Шелест и Кирилл Радциг, культурный обозреватель Денис Катаев и квартет актеров дубляжа Movie Mood.На конкурсе есть и другие номинации – "Любовь в каждом слове", "Нереальная реальность", "Лучшее описание вымышленной Вселенной" или "Самый неоднозначный финал". Специальная номинация "Роман взросления" посвящена популярной сегодня литературе young adult. Книга Анастасии Хатиашвили попала именно в эту номинацию.Объявление шорт-листа состоится на Ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction. Финал и церемония награждение победителей пройдет в Москве в феврале 2021 года. Автор "Лучшей книги" и чтец, получивший награду "Голос года", получат по 250 тыс. рублей. Победители в остальных номинациях – по 30 тыс. рублей. Общий призовой фонд составляет 19 млн рублей. Кто получит солидные денежные призы, решат члены жюри.Книга "Лучшее, чего у меня нет" – психологический триллер, написан на русском языке. Роман впервые был издан в электронном виде на платформе Ridero 16 февраля 2021 года и в этом же месяце вошел в рейтинг лучших книг февраля издательского сервиса Ridero. В мае книга вышла в свет и в Тбилиси. Анастасия Хатиашвили – журналист, переводчица, поэтесса, автор сборника рассказов "Грузия такая Грузия" и документальной книги о Белле Ахмадулиной "Больше, чем сны". В 2014 году вошла в лонг-лист премии "Дебют" в номинации "малая проза" с подборкой рассказов "Завтра война". В 2020 году стала призером Международного конкурса журналистских статей "СО-Творение" Фонда "Русский Мир".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210518/V-Tbilisi-v-svet-vyshel-roman-Anastasii-Khatiashvili-Luchshee-chego-u-menya-net-251755888.html

https://sputnik-georgia.ru/20210302/Roman-Anastasii-Khatiashvili-voshel-v-Rossii-v-reyting-luchshikh-knig-fevralya-251048091.html

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культура, новости, грузия, новости из россии, грузинская литература, анастасия хатиашвили