https://sputnik-georgia.ru/20210910/pogruzchik-sluchayno-zadel-stellazh-na-ogromnom-sklade-i-razrushil-vse-vokrug--video-259504224.html

Погрузчик случайно задел стеллаж на огромном складе и разрушил все вокруг – видео

Погрузчик случайно задел стеллаж на огромном складе и разрушил все вокруг – видео

Водитель немного не рассчитал траекторию передвижения на погрузчике и устроил очень зрелищное разрушение на складе 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T17:24+0400

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Мужчина явно запомнит этот день на всю жизнь, если он, конечно, вообще выжил.На кадрах виден огромный склад, как в высоту, так и в длину с шириной. Издалека на вилочном погрузчике между стеллажами едет мужчина. Через несколько секунд он, мягко говоря, устроит на складе хаос.Приблизившись к остальным работникам склада, водитель зачем-то немного повернул погрузчик в сторону и легонько коснулся полки стеллажа. Этого хватило, чтобы она сломалась. В результате стеллаж рухнул вниз вместе со всеми коробками. А за ним рухнул еще один, следом второй и третий. Стеллажи падали словно это домино.Сам мужчина же остался под этими завалами. Его судьба неизвестна, как и то, где произошло данное событие.Смотрите на видео также:

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