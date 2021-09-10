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Президент Грузии выразила соболезнования Португалии в связи с кончиной экс-президента
Президент Грузии выразила соболезнования Португалии в связи с кончиной экс-президента
Сампайю умер на 82-м году жизни. Две недели назад он был госпитализирован из-за проблем с дыханием 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T20:17+0400
2021-09-10T20:17+0400
2021-09-10T20:38+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования жителям Португалии в связи со смертью бывшего президента Жорже Сампайю.Сампайю умер на 82-м году жизни. Две недели назад он был госпитализирован из-за проблем с дыханием, кроме того, у него были давние проблемы с сердцем.Сампайю родился в Лиссабоне в 1939 году, он занимал должность президента с 1996 по 2006 год.За годы своей политической карьеры, которую начал в первые годы демократии в 1970-е, он побывал главой Социалистической партии (1989-1991) и мэром Лиссабона (1989-1995).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, португалия, саломе зурабишвили
Президент Грузии выразила соболезнования Португалии в связи с кончиной экс-президента
20:17 10.09.2021 (обновлено: 20:38 10.09.2021)
Сампайю умер на 82-м году жизни. Две недели назад он был госпитализирован из-за проблем с дыханием
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования жителям Португалии в связи со смертью бывшего президента Жорже Сампайю.
Сампайю умер на 82-м году жизни. Две недели назад он был госпитализирован из-за проблем с дыханием, кроме того, у него были давние проблемы с сердцем.
"Я выражаю свои соболезнования португальскому народу в связи со смертью бывшего президента Жорже Сампайю. Его будут помнить за его приверженность европейским ценностям и свободе своей нации", – написала Зурабишвили в Twitter.
Сампайю родился в Лиссабоне в 1939 году, он занимал должность президента с 1996 по 2006 год.
За годы своей политической карьеры, которую начал в первые годы демократии в 1970-е, он побывал главой Социалистической партии (1989-1991) и мэром Лиссабона (1989-1995).
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