https://sputnik-georgia.ru/20210910/putin-i-lukashenko-soobschili-o-chem-oni-govorili-v-moskve---video-259485642.html
Путин и Лукашенко рассказали, о чем они говорили в Москве - видео
Путин и Лукашенко рассказали, о чем они говорили в Москве - видео
Президенты РФ и Беларуси встретились в Москве и затем провели совместную пресс-конференцию. О чем они заявили журналистам - смотрите в видео 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T09:39+0400
2021-09-10T09:39+0400
2021-09-10T09:40+0400
россия
видео
владимир путин
мультимедиа
александр лукашенко
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Владимир Путин и Александр Лукашенко провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве. Президенты России и Беларуси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, безопасности и других сферах. Ключевым вопросом в повестке дня была интеграция двух стран и дорожные карты.
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, александр лукашенко, видео
Путин и Лукашенко рассказали, о чем они говорили в Москве - видео
09:39 10.09.2021 (обновлено: 09:40 10.09.2021)
Президенты РФ и Беларуси встретились в Москве и затем провели совместную пресс-конференцию. О чем они заявили журналистам - смотрите в видео
Владимир Путин и Александр Лукашенко провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.
Президенты России и Беларуси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, безопасности и других сферах.
Ключевым вопросом в повестке дня была интеграция двух стран и дорожные карты.