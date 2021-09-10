https://sputnik-georgia.ru/20210910/putin-i-lukashenko-soobschili-o-chem-oni-govorili-v-moskve---video-259485642.html

Путин и Лукашенко рассказали, о чем они говорили в Москве - видео

Путин и Лукашенко рассказали, о чем они говорили в Москве - видео

Президенты РФ и Беларуси встретились в Москве и затем провели совместную пресс-конференцию. О чем они заявили журналистам - смотрите в видео 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T09:39+0400

2021-09-10T09:39+0400

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россия

видео

владимир путин

мультимедиа

александр лукашенко

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Владимир Путин и Александр Лукашенко провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве. Президенты России и Беларуси обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, экономике, безопасности и других сферах. Ключевым вопросом в повестке дня была интеграция двух стран и дорожные карты.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, владимир путин, мультимедиа, александр лукашенко, видео