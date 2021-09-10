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Путин приехал проститься с Евгением Зиничевым - видео
Путин приехал проститься с Евгением Зиничевым - видео
Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Смотрите в видео, момент прибытия президентского кортежа 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T17:35+0400
2021-09-10T17:35+0400
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россия
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владимир путин
мультимедиа
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На кадрах видео видно, как президентский кортеж приехал в Национальный центр управления в кризисных ситуациях почтить память трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева.Проститься с министром пришли несколько тысяч человек. Среди них губернаторы, политики, общественные деятели и сослуживцы.На прощание с министром перед отлетом в Минск приехал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также, церемонию прощания посетил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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Путин приехал проститься с Евгением Зиничевым
Путин приехал проститься с Евгением Зиничевым
2021-09-10T17:35+0400
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россия, видео, владимир путин, мультимедиа, видео
Путин приехал проститься с Евгением Зиничевым - видео
17:35 10.09.2021 (обновлено: 21:36 10.09.2021)
Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Смотрите в видео, момент прибытия президентского кортежа
На кадрах видео видно, как президентский кортеж приехал в Национальный центр управления в кризисных ситуациях почтить память трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева.
Проститься с министром пришли несколько тысяч человек. Среди них губернаторы, политики, общественные деятели и сослуживцы.
На прощание с министром перед отлетом в Минск приехал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также, церемонию прощания посетил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.