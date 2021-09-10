https://sputnik-georgia.ru/20210910/putin-priekhal-prostitsya-s-evgeniem-zinichevym---video-259510459.html

Путин приехал проститься с Евгением Зиничевым - видео

Путин приехал проститься с Евгением Зиничевым - видео

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым. Смотрите в видео, момент прибытия президентского кортежа 10.09.2021, Sputnik Грузия

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россия

видео

владимир путин

мультимедиа

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На кадрах видео видно, как президентский кортеж приехал в Национальный центр управления в кризисных ситуациях почтить память трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева.Проститься с министром пришли несколько тысяч человек. Среди них губернаторы, политики, общественные деятели и сослуживцы.На прощание с министром перед отлетом в Минск приехал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также, церемонию прощания посетил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, владимир путин, мультимедиа, видео