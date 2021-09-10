https://sputnik-georgia.ru/20210910/troe-muzhchin-vstretili-v-gostinitse-pauka-i-proigrali-emu-v-neravnoy-skhvatke--smeshnoe-video-259505798.html

Трое мужчин встретили в гостинице паука и проиграли ему в неравной схватке – смешное видео

Трое мужчин встретили в гостинице паука и проиграли ему в неравной схватке – смешное видео

Британцы отправились отдыхать на Кипр, сняли номер в отеле на троих, но вместе с ними, оказывается, жил еще один гость 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T18:21+0400

2021-09-10T18:21+0400

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Этот огромный паук мог бы омрачить отпуск мужчин, но они смогли набраться смелости и прогнали его из своего номера.На кадрах видно, как один храбрец стоит на кровати вместе с тарелкой и глубокой миской в руках, второй стоит на полу, держа тряпку, а третий снимает все на телефон. Их главный враг же расположился между боковой стеной и потолком.В начале видео мужчины решают, как будет безопаснее заманить паука в посуду. Собрав смелость, храбрец на кровати приближается к пауку и накрывает его миской. А потом все кричат, много кричат. Но тут еще одна проблема – паук все еще на потолке, а не в миске.Собрав смелость во второй раз, храбрецы решили уже действовать вдвоем. Под громкие крики мужчины все же добились своего, хотя чуть не уронили паука на кровать. В итоге они выпустили его на волю на балконе.Смотрите на видео также:

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