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Трое мужчин встретили в гостинице паука и проиграли ему в неравной схватке – смешное видео
Трое мужчин встретили в гостинице паука и проиграли ему в неравной схватке – смешное видео
Британцы отправились отдыхать на Кипр, сняли номер в отеле на троих, но вместе с ними, оказывается, жил еще один гость 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T18:21+0400
2021-09-10T18:20+0400
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Этот огромный паук мог бы омрачить отпуск мужчин, но они смогли набраться смелости и прогнали его из своего номера.На кадрах видно, как один храбрец стоит на кровати вместе с тарелкой и глубокой миской в руках, второй стоит на полу, держа тряпку, а третий снимает все на телефон. Их главный враг же расположился между боковой стеной и потолком.В начале видео мужчины решают, как будет безопаснее заманить паука в посуду. Собрав смелость, храбрец на кровати приближается к пауку и накрывает его миской. А потом все кричат, много кричат. Но тут еще одна проблема – паук все еще на потолке, а не в миске.Собрав смелость во второй раз, храбрецы решили уже действовать вдвоем. Под громкие крики мужчины все же добились своего, хотя чуть не уронили паука на кровать. В итоге они выпустили его на волю на балконе.Смотрите на видео также:
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Трое мужчин встретили в гостинице паука и проиграли ему в неравной схватке – смешное видео

18:21 10.09.2021
158
© Youtube / ViralHogТрое мужчин встретили в гостинице паука и проиграли ему в неравной схватке – смешное видео
Трое мужчин встретили в гостинице паука и проиграли ему в неравной схватке – смешное видео - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© Youtube / ViralHog
Британцы отправились отдыхать на Кипр, сняли номер в отеле на троих, но вместе с ними, оказывается, жил еще один гость
Этот огромный паук мог бы омрачить отпуск мужчин, но они смогли набраться смелости и прогнали его из своего номера.
На кадрах видно, как один храбрец стоит на кровати вместе с тарелкой и глубокой миской в руках, второй стоит на полу, держа тряпку, а третий снимает все на телефон. Их главный враг же расположился между боковой стеной и потолком.
В начале видео мужчины решают, как будет безопаснее заманить паука в посуду. Собрав смелость, храбрец на кровати приближается к пауку и накрывает его миской. А потом все кричат, много кричат. Но тут еще одна проблема – паук все еще на потолке, а не в миске.
Собрав смелость во второй раз, храбрецы решили уже действовать вдвоем. Под громкие крики мужчины все же добились своего, хотя чуть не уронили паука на кровать. В итоге они выпустили его на волю на балконе.
Смотрите на видео также:
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