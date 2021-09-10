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В Северной Македонии вспыхнула ковидная больница - видео
В Северной Македонии вспыхнула ковидная больница - видео
Пожар уже унес жизни по меньшей мере 14 человек, но число погибших может возрасти. Смотрите в видео страшные кадры последствий 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T12:17+0400
2021-09-10T12:17+0400
2021-09-10T12:17+0400
происшествия
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Огонь в ковидной больнице Северной Македонии вспыхнул накануне вечером. Пожарные прибыли быстро, но спасти всех людей, находившихся в здании, не удалось.Более 20 человек пострадали и находятся в состоянии разной степени тяжести.Министр здравоохранения Венко Филипкре сказал, что пожар уже потушен, и врачи борются за жизни раненых.
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Пожар в ковидной больнице Северной Македонии
Пожар в ковидной больнице Северной Македонии
2021-09-10T12:17+0400
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происшествия, в мире, видео, мультимедиа, больница, македония, видео
В Северной Македонии вспыхнула ковидная больница - видео
Пожар уже унес жизни по меньшей мере 14 человек, но число погибших может возрасти. Смотрите в видео страшные кадры последствий
Огонь в ковидной больнице Северной Македонии вспыхнул накануне вечером. Пожарные прибыли быстро, но спасти всех людей, находившихся в здании, не удалось.
Более 20 человек пострадали и находятся в состоянии разной степени тяжести.
Министр здравоохранения Венко Филипкре сказал, что пожар уже потушен, и врачи борются за жизни раненых.