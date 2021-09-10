https://sputnik-georgia.ru/20210910/v-severnoy-makedonii-vspykhnula-kovidnaya-bolnitsa---video-259491523.html

В Северной Македонии вспыхнула ковидная больница - видео

В Северной Македонии вспыхнула ковидная больница - видео

Пожар уже унес жизни по меньшей мере 14 человек, но число погибших может возрасти. Смотрите в видео страшные кадры последствий 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T12:17+0400

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Огонь в ковидной больнице Северной Македонии вспыхнул накануне вечером. Пожарные прибыли быстро, но спасти всех людей, находившихся в здании, не удалось.Более 20 человек пострадали и находятся в состоянии разной степени тяжести.Министр здравоохранения Венко Филипкре сказал, что пожар уже потушен, и врачи борются за жизни раненых.

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Пожар в ковидной больнице Северной Македонии Пожар в ковидной больнице Северной Македонии 2021-09-10T12:17+0400 true PT1M31S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, в мире, видео, мультимедиа, больница, македония, видео