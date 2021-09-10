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В Тбилиси пытались продать чужую землю – махинаторы задержаны
В Тбилиси пытались продать чужую землю – махинаторы задержаны
Обвиняемым за махинации с земельным участком грозит от семи до девяти лет лишения свободы 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T12:59+0400
2021-09-10T12:59+0400
2021-09-10T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. По обвинению в присвоении чужого имущества обманным путем, а также в изготовлении и использовании поддельных документов задержаны два человека, сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.Следствием установлено, что обвиняемые при помощи третьих лиц с целью незаконного присвоения недвижимости, зарегистрированной на гражданина Италии, подделали его паспорт и с помощью человека, визуально похожего на владельца, подделали договор о продаже земельного участка площадью 900 квадратных метров в селе Дигоми в Тбилиси, стоимостью в 350 тысяч лари.Через несколько дней обвиняемые нашли покупателя и в процессе заключения сделки были задержаны. Им грозит от шести до девяти лет лишения свободы. Ведутся мероприятия по выявлению сообщников обвиняемых.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, преступность в грузии
В Тбилиси пытались продать чужую землю – махинаторы задержаны
12:59 10.09.2021 (обновлено: 13:13 10.09.2021)
Обвиняемым за махинации с земельным участком грозит от семи до девяти лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik.
По обвинению в присвоении чужого имущества обманным путем, а также в изготовлении и использовании поддельных документов задержаны два человека, сообщает
Следственная служба министерства финансов Грузии.
Следствием установлено, что обвиняемые при помощи третьих лиц с целью незаконного присвоения недвижимости, зарегистрированной на гражданина Италии, подделали его паспорт и с помощью человека, визуально похожего на владельца, подделали договор о продаже земельного участка площадью 900 квадратных метров в селе Дигоми в Тбилиси, стоимостью в 350 тысяч лари.
Через несколько дней обвиняемые нашли покупателя и в процессе заключения сделки были задержаны. Им грозит от шести до девяти лет лишения свободы.
Ведутся мероприятия по выявлению сообщников обвиняемых.
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