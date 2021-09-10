https://sputnik-georgia.ru/20210910/v-tbilisi-pytalis-prodat-chuzhuyu-zemlyu---makhinatory-zaderzhany-259492672.html

В Тбилиси пытались продать чужую землю – махинаторы задержаны

В Тбилиси пытались продать чужую землю – махинаторы задержаны

Обвиняемым за махинации с земельным участком грозит от семи до девяти лет лишения свободы 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T12:59+0400

2021-09-10T12:59+0400

2021-09-10T13:13+0400

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преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. По обвинению в присвоении чужого имущества обманным путем, а также в изготовлении и использовании поддельных документов задержаны два человека, сообщает Следственная служба министерства финансов Грузии.Следствием установлено, что обвиняемые при помощи третьих лиц с целью незаконного присвоения недвижимости, зарегистрированной на гражданина Италии, подделали его паспорт и с помощью человека, визуально похожего на владельца, подделали договор о продаже земельного участка площадью 900 квадратных метров в селе Дигоми в Тбилиси, стоимостью в 350 тысяч лари.Через несколько дней обвиняемые нашли покупателя и в процессе заключения сделки были задержаны. Им грозит от шести до девяти лет лишения свободы. Ведутся мероприятия по выявлению сообщников обвиняемых.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, преступность в грузии